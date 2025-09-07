Coreea de Sud a ajuns la un acord cu SUA pentru eliberarea lucrătorilor dintr-o fabrică din Georgia

Peste 300 de muncitori sud-coreeni reținuți în urma unei razii masive de imigrare la o fabrică Hyundai din Georgia vor fi eliberați și aduși acasă, a anunțat duminică guvernul sud-coreean, potrivit AP.

Kang Hoon-sik, șeful de cabinet al președintelui Lee Jae Myung, a declarat că Coreea de Sud și SUA au finalizat negocierile privind eliberarea muncitorilor. El a spus că Coreea de Sud intenționează să trimită un avion charter pentru a-i aduce acasă pe muncitori, imediat ce vor fi finalizate etapele administrative rămase.

Autoritățile americane pentru imigrație au anunțat vineri că au reținut 475 de persoane, majoritatea cetățeni sud-coreeni, după ce sute de agenți federali au efectuat o razie la ampla unitate de producție Hyundai din Georgia, unde producătorul auto coreean produce vehicule electrice.

Agenții s-au concentrat asupra unei fabrici încă în construcție, unde Hyundai a încheiat un parteneriat cu LG Energy Solution pentru a produce baterii care alimentează vehiculele electrice.

Ministrul sud-coreean de externe, Cho Hyun, a declarat că printre cei reținuți se numără peste 300 de sud-coreeni.

Operațiunea a fost cea mai recentă dintr-o serie lungă de raiduri la locul de muncă efectuate în cadrul agendei administrației Trump de deportare în masă . Dar cea de joi este deosebită datorită dimensiunilor sale mari și a faptului că oficialii statului au numit de mult timp situl vizat drept cel mai mare proiect de dezvoltare economică din Georgia.