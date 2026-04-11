Iran: nu va exista un acord cu SUA dacă Washingtonul pune Israelul pe primul loc

AAvertismentul a fost făcut sâmbătă, în timp ce la Islamabad reprezentanții Iranului și Statelor Unite încearcă să ajungă la un acord pentru încheierea războiului lansat pe 28 februarie de SUA și Israel împotriva Iranului.

Mesaj direct către Washington

Prim-vicepreședintele iranian spune că rezultatul negocierilor depinde de poziția adoptată de partea americană.

„Dacă negociem la Islamabad cu reprezentanți ai unei politici de tip «America First», un acord benefic pentru ambele părți și pentru lume este probabil”, a transmis oficialul iranian pe X, citat de Islamic Republic News Agency.

El a avertizat însă că o eventuală orientare a poziției americane către prioritizarea intereselor Israelului ar bloca orice progres.

„Totuși, dacă vom avea în față reprezentanți ai unei politici «Israel First», nu va exista niciun acord. Iranul va continua inevitabil să se apere, chiar mai ferm decât înainte, iar lumea va suporta costuri mai mari”, a declarat Aref.

Versiuni contradictorii despre armistițiul din Liban

Conflictul a fost oprit temporar miercuri, după ce Teheranul și Washingtonul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni pentru a permite negocierile.

Tot miercuri, la scurt timp după anunțarea armistițiului, Israelul a lansat noi atacuri asupra Libanului, despre care Iranul și mediatorii pakistanezi au declarat că era inclus în acordul de încetare a focului.

„Iranul și SUA, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban”, a declarat și prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, pe când Washingtonul și Israelul au susținut contrariul.

Bombardamente cu sute de morți în Liban

Acțiunile Israelului au generat critici la adresa administrației președintelui american, Donald Trump, acuzată că pune pe primul loc interesele israeliene în relația cu Iranul.

Armata israeliană a bombardat peste 100 de ținte în Beirut, Valea Bekaa și sudul Libanului, într-o ofensivă soldată cu sute de morți, majoritatea civili.

Delegațiile Statelor Unite și Iranului, prezente la negocierile din Pakistan, sunt conduse de vicepreședintele american JD Vance și de președintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Qalibaf.