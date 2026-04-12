Iranul își apără controlul în Ormuz și cere despăgubiri de război

Oficialul a subliniat că autoritatea asupra uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume este un drept al poporului iranian, pe care Iranul îl va apăra.

„De la autoritatea în Strâmtoarea Ormuz până la urmărirea despăgubirilor, rămânem fermi în apărarea drepturilor poporului”, a scris Aref duminică, pe X, citat de Islamic Republic News Agency.

Strâmtoarea este un punct strategic prin care trece o parte semnificativă din petrolul transportat la nivel global, ceea ce face ca orice tensiune în zonă să aibă impact direct asupra piețelor energetice.

Compensații

Prim-vicepreședintele Iranului a amintit că atacurile SUA și Israelului asupra țării sale au produs pagube pentru care Teheranul va cere compensații. „Urmărirea despăgubirilor este un drept al națiunii”, a precizat Aref, indicând că acesta va rămâne pe agenda autorităților iraniene.

Negocieri fără rezultat

Oficiali de rang înalt din Iran și Statele Unite s-au aflat în negocieri sâmbătă, la Islamabad, pentru o posibilă încheiere permanentă a conflictului. Discuțiile nu s-au încheiat cu un acord.

Sâmbătă, înaintea începerii negocierilor, Aref a transmis că discuțiile dintre Iran și Statele Unite vor eșua dacă partea americană prioritizează în cadrul posibilului acord interesele Israelului.