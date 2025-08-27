Israel contestă raportul ONU despre foametea din Gaza și cere retragerea acestuia

Eden Bar Tal, directorul general al Ministerului Afacerilor Externe, a calificat raportul drept „fabricat de toate părțile”, „manipulat” și „politizat”, amenințând că va informa donatorii internaționali pentru a nu mai susține IPC, potrivit AFP.

Premierul Benjamin Netanyahu a respins concluziile raportului ca fiind „minciuni grosolane”, menționând că Israelul nu are o politică de înfometare și citând intrările recente de ajutor umanitar – aproape 280 de camioane. Organizațiile umanitare contestă adesea relevanța acestor declarații, subliniind restricțiile impuse de autoritățile israeliene pentru livrarea ajutorului în Gaza.

Raportul IPC, publicat pe 22 august, estima că 500.000 de persoane, inclusiv în orașul Gaza, sunt afectate de foamete, iar extinderea la Deir el-Balah și Khan Younes ar putea acoperi două treimi din teritoriu până la sfârșitul lunii septembrie.