Israelul a atacat portul Hodeidah din Yemen

Houthis, care controlează cele mai populate regiuni ale Yemenului, au atacat nave în Marea Roşie, ceea ce ei descriu drept un gest de solidaritate cu palestinienii din Gaza.

Atacul de marţi a avut loc la câteva ore după ce armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru port şi la câteva săptămâni după un atac major israelian din august care a ucis oficiali Houthi.

Al Masirah TV, un post afiliat Houthi, a transmis că 12 lovituri israeliene au vizat portul.

Două surse din port au declarat pentru Reuters că loviturile au vizat trei cheuri refăcute după atacuri israeliene anterioare. Locuitorii din zonă au spus pentru Reuters că atacul a durat aproximativ 10 minute.

„Organizaţia teroristă Houthi va continua să sufere lovituri şi va plăti preţul dureros pentru orice încercare de a ataca Statul Israel”, a declarat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, într-o postare pe X, după atac.

Houthis au mai lansat în trecut rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate

Purtătorul de cuvânt militar Houthi, Yahya Saree, a spus pe Telegram că sistemele de apărare aeriană ale grupului au reuşit să îndepărteze avioanele de război israeliene, dar nu a oferit dovezi.

Declaraţia armatei israeliene nu a oferit detalii despre lovitură, precizând doar că au vizat infrastructură. „Portul Hodeidah este folosit de regimul terorist Houthi pentru transferul de arme furnizate de regimul iranian, pentru a executa atacuri împotriva Statului Israel şi a aliaţilor săi”, se arată în comunicat.