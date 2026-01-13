Prima pagină » Știri externe » Israelul rupe legăturile cu șapte agenții ONU, pe care le acuză de rapoarte ostile

Decizia, anunțată de ministrul de Externe Gideon Sa’ar, intră în vigoare imediat și vizează mai multe structuri ONU cu care Israelul spune că nu mai poate coopera.
Gideon Sa’ar, ministrul israelian de Externe; sursa foto: X
Maria Miron
13 ian. 2026, 23:14, Știri externe

Ministerul israelian de Externe acuză unele dintre agențiile vizate de publicarea unor „rapoarte virulent anti-Israel”, de ignorarea unor fapte grave și de promovarea unei birocrații considerate ineficiente.

Lista agențiilor din care Israelul se retrage a fost făcută publică marți, chiar de inistrul Gideon Sa’ar. Printre acestea se numără Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General pentru Copiii și Conflictele Armate, UN Women, UNCTAD, Comisia Economică și Socială pentru Asia de Vest, Alianța Civilizațiilor, ONU Energie și Forumul Global pentru Migrație și Dezvoltare.

Armata israeliană, pe o „listă neagră”

În cazul Biroului pentru Copiii și Conflictele Armate, Israelul acuză includerea armatei israeliene pe o „listă neagră”, alături de grupări precum Hamas, ISIS sau Boko Haram. „Israelul este singura țară democratică menționată pe această listă”, a subliniat șeful diplomației israeliene, citat de The Times of Israel. El a precizat că Israelul a întrerupt relațiile cu această structură ONU încă din luna iunie 2024.

De asemenea, Sa’ar spune că s-a hotărât retragerea din UN Women după ce agenția „a ignorat în mod deliberat toate cazurile de violență sexuală comise împotriva femeilor israeliene la 7 octombrie 2023”.

Rapoarte critice și organisme risipitoare

Pentru retragerea din UNCTAD și din Comisia Economică și Socială pentru Asia de Vest, Israelul a invocat publicarea unor „rapoarte extrem de critice la adresa Israelului”, iar Alianța Civilizațiilor a fost descrisă drept „o platformă folosită pentru atacuri împotriva Israelului”.

ONU Energie este catalogată de autoritățile israeliene drept „o organizație risipitoare”, care reflectă „birocrația excesivă și ineficientă a ONU”. În ceea ce privește Forumul Global pentru Migrație și Dezvoltare, Israelul susține că acesta „subminează capacitatea statelor suverane de a-și aplica propriile legi privind imigrația”.

Și alte agenții ONU sunt analizate

Ministerul israelian de Externe a transmis că Israelul va continua să analizeze relațiile sale cu alte agenții ale ONU.

Structurile vizate fac parte din sistemul ONU și au atribuții precum monitorizarea impactului conflictelor asupra copiilor, sprijinirea drepturilor femeilor, analiza comerțului și dezvoltării economice, cooperarea în domeniul energiei și coordonarea politicilor privind migrația la nivel global. Biroul pentru Copiii și Conflictele Armate monitorizează efectele războaielor asupra minorilor, iar UN Women se ocupă de promovarea egalității de gen. UNCTAD și Comisia Economică și Socială pentru Asia de Vest analizează politicile economice și comerciale.

Alianța Civilizațiilor are ca obiectiv promovarea dialogului între culturi, ONU Energie coordonează inițiativele din domeniul energetic, iar Forumul Global pentru Migrație și Dezvoltare funcționează ca un cadru de dezbatere privind politicile de migrație.

