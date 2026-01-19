Italia și Coreea de Sud extind cooperarea în industria de apărare și în domeniul inteligenței artificiale

Președintele Lee Jae Myung a avut la Seul o întrevedere cu Giorgia Meloni, în prima vizită în Coreea de Sud a unui lider italian din ultimii aproape 20 de ani, conform AFP.

Vorbind alături de Meloni, Lee a declarat că cele două țări vor „extinde și mai mult orizonturile cooperării în industrii avansate precum inteligența artificială, spațiul și aviația”.

„În plus, vom urmări o cooperare complementară în industria de apărare, pe baza punctelor forte ale fiecărei părți”, a adăugat Lee.

Coreea de Sud a devenit, în ultimii ani, un important exportator de armament, pe măsură ce țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv Polonia și România, au semnat acorduri cu producători sud-coreeni, în contextul războiului din Ucraina.

Coreea de Sud nu a livrat arme Ucrainei, din cauza unei politici interne care interzice furnizarea de armament către țări aflate în război.

„Războiul din Ucraina reprezintă, de asemenea, un risc extrem de grav pentru securitatea Europei din toate punctele de vedere”, a declarat Meloni.

„Din acest motiv, vom continua să urmărim noi forme de cooperare la nivel global”, a adăugat ea, descriind Seulul drept „unul dintre cei mai importanți parteneri ai G7”.

Lee a promis, la rândul său, să „lucreze îndeaproape împreună pentru a contribui la pacea globală” și să „protejeze valoarea universală a păcii, extinzând eforturile noastre… către lumea mai largă”.