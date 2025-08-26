Jurnaliştii Reuters şi AP ucişi în atacul din Gaza nu erau „ţinte”, afirmă un oficial israelian / Evenimentul este descris drept „un accident tragic”

Oficialul israelian a adăugat că şeful armatei a ordonat o anchetă suplimentară pentru a stabili cum a fost luată decizia de a ataca spitalul.

Forţele israeliene au atacat luni spitalul Nasser din sudul Fâşiei Gaza, ucigând cel puţin 20 de persoane, printre care jurnalişti care lucrau pentru Reuters, Associated Press, Al Jazeera şi alte agenţii de presă.

„Putem confirma că jurnaliştii Reuters şi AP nu au fost ţinta atacului”, a declarat marţi pentru Reuters purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani. Alţi trei jurnalişti au fost ucişi în atac.

Folosind propriul echipament de filmare, Reuters a transmis frecvent imagini de la spitalul Nasser în timpul războiului din Gaza. În ultimele săptămâni, agenţia de ştiri a transmis zilnic imagini de la spitalul care a fost lovit

În momentul atacului iniţial al Israelului, luni, transmisiunea video în direct a Reuters, operată de cameramanul Hussam al-Masri, s-a întrerupt brusc. Masri a fost ucis în atac.

Niciunul dintre cei cinci jurnalişti nu se afla printre cele şase ţinte palestiniene presupuse a fi militanţi, pe care armata israeliană le-a numit într-o declaraţie scrisă, publicată marţi. Declaraţia includea fotografii ale celor şase persoane ucise, printre care se aflau presupuşi membri ai Hamas şi ai Jihadului Islamic.

„În acelaşi timp, şeful Statului Major General regretă orice prejudiciu cauzat civililor”, se arată în declaraţie, adăugându-se că armata israeliană îşi îndreaptă activităţile exclusiv către ţinte militare.

Declaraţia scrisă a armatei israeliene a identificat ceea ce a numit „mai multe lacune” pe care şeful Statului Major General al Israelului a dispus să fie examinate mai amănunţit: „În primul rând, o examinare suplimentară a procesului de autorizare înainte de atac, inclusiv muniţia aprobată pentru atac şi momentul autorizării. În al doilea rând, o examinare a procesului decizional în teren”.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat luni că Israelul regretă profund ceea ce el a numit „un accident tragic”.

Într-o scrisoare adresată luni oficialilor israelieni, Reuters şi AP au scris: „Aceşti jurnalişti erau prezenţi în calitate profesională, desfăşurând o activitate esenţială de martori. Munca lor este deosebit de importantă în contextul interdicţiei impuse de Israel de aproape doi ani jurnaliştilor străini de a intra în Gaza. Sperăm că această anchetă va fi rapidă, aprofundată şi va oferi răspunsuri clare. Aceste decese necesită o responsabilizare urgentă şi transparentă”, se arată în scrisoare.

Pe lângă Masri, care a lucrat pe bază de contract pentru Reuters în ultimul an, printre jurnaliştii ucişi se numără şi Mariam Abu Dagga, care lucra ca freelancer pentru Associated Press şi alte agenţii de presă, Mohammed Salama, care lucra pentru postul de televiziune Al Jazeera din Qatar, Moaz Abu Taha, un jurnalist freelancer care colabora cu mai multe organizaţii de ştiri, inclusiv ocazional cu Reuters, şi Ahmed Abu Aziz, jurnalist pentru Middle East Eye.