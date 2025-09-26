Kremlin: Discuţiile despre doborârea avioanelor ruseşti reprezintă o escaladare gravă a tensiunilor

„Declaraţiile despre doborârea avioanelor ruseşti sunt, cel puţin, iresponsabile şi imprudente. Şi, desigur, periculoase în consecinţele lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru reporterul televiziunii de stat Pavel Zarubin.

Bloomberg a relatat anterior că diplomaţi europeni au avertizat Moscova că NATO este pregătită să răspundă cu forţă deplină la încălcarea spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti.

Peskov a reiterat negarea Moscovei că avioanele sale de luptă ar fi pătruns în spaţiul aerian estonian săptămâna trecută.

„Am auzit schimburile de replici când avioanele noastre au fost acuzate de încălcarea spaţiului aerian estonian. Totuşi, nu a fost prezentată nicio dovadă, cu atât mai puţin una convingătoare”, a spus el.

„Şi, desigur, pe fondul unei asemenea imprudenţe, a unor declaraţii atât de agresive, aceasta reprezintă un alt ciclu foarte semnificativ de escaladare a tensiunilor în apropierea graniţelor noastre”, a încheiat Peskov.