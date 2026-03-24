Liderii partidelor din Danemarca au participat la un reality show neobișnuit înaintea alegerilor parlamentare

Programul se numește „Højskolen” și este inspirat din modelul școlilor populare pentru adulți, o instituție tradițională în sistemul educațional danez. Formatul a fost împărțit în patru episoade, ultimul fiind difuzat duminică. La reality show au participat liderii tuturor celor 12 partide cu reprezentare parlamentară, inclusiv premierul Mette Frederiksen, arată Il Post.

Deși este o premieră pentru Danemarca, formatul se bazează pe un concept lansat în Belgia în 2024, intitulat „Het Conclaaf”.

24 de ore fără telefoane și fără consilieri

Regulile emisiunii au fost concepute pentru a încuraja interacțiuni mai spontane între politicieni. Participanților li s-a interzis să folosească telefoane mobile sau să fie însoțiți de consilieri politici. Liderii au petrecut împreună o zi într-o școală pentru adulți. Acolo au participat la activități comune, au luat masa împreună și au discutat în privat despre teme politice sensibile.

În unele momente, aceștia au fost invitați să discute în perechi într-un spațiu asemănător unui „confesional”, unde au abordat subiecte controversate pentru partidele lor.

Momente virale din reality show

Programul a devenit rapid subiect de discuție nu atât pentru declarațiile politice, cât pentru situațiile neobișnuite în care au fost puși liderii. Printre momentele comentate s-a numărat un schimb de replici la masă între premierul Mette Frederiksen și liderul partidului populist de dreapta, Morten Messerschmidt, despre rețeta pentru „spaghetti bolognese”. Discuția a avut și o dimensiune politică. În campania electorală precedentă, Frederiksen promisese că toți danezii își vor putea permite un astfel de fel de mâncare, ca simbol al controlului inflației. Promisiunea a fost criticată ulterior de adversarii politici.

Un alt moment remarcat a fost conversația dintre liderul stângii ecologiste, Pelle Dragsted, și liderul partidului Alianța Liberală, Alex Vanopslagh, despre pasiunea lor comună pentru karate. Cei doi se antrenează împreună în clubul de karate al parlamentului danez.

Un mesaj de unitate într-un context tensionat

Creatorii formatului au urmărit și să transmită o imagine mai instituțională a politicii, punând accent pe dialogul dintre lideri. Programul a fost difuzat într-un moment în care politica daneză este marcată de un sentiment relativ de unitate națională, generat de tensiunile internaționale legate de Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

Declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind posibilitatea anexării Groenlandei au fost respinse pe scară largă de spectrul politic danez.

Alegeri anticipate în Danemarca

Premierul Mette Frederiksen a convocat alegeri anticipate cu aproximativ șapte luni înainte de termenul normal. Se întâmplă într-un moment în care popularitatea guvernului a crescut. Social-democrații conduși de Frederiksen sunt creditați în sondaje cu aproximativ 20% din intențiile de vot și conduc o coaliție formată din mai multe partide, inclusiv Venstre și formațiunea centristă Moderaterne.

Campania electorală s-a concentrat în mare măsură pe securitatea națională și politica externă, teme mai rar dominante în politica daneză, dar amplificate de tensiunile geopolitice recente.