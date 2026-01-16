Lituania a descoperit sabotori, inclusiv din Rusia, care au încercat să comită atacuri cu incendii în România și în alte două state din UE

Lituania a acuzat, vineri, că serviciul de informații militare GRU al Rusiei a orchestrat tentative de incendiu la o fabrică care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, relatează Reuters.

Șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus au fost arestați și acuzați pentru incendiul produs în 2024 la o fabrică din Lituania, care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni. Fiecare riscă până la 15 ani de închisoare dacă vor fi condamnați, a declarat procurorul șef Arturas Urbelis, potrivit sursei citate.

Într-o conferință de presă, adjunctul șefului poliției criminale din Lituania, Saulius Brigina, a subliniat că „infracțiunile au fost coordonate, iar ordinele au fost date autorilor de către un grup de persoane care locuiesc în Rusia și care au legături cu GRU din Rusia”.

Polonia, Cehia și România, alte ținte ale grupului

Autoritățile lituaniene au mai afirmat faptul că Grupul care a coordonat atacul era format din cetățeni columbieni și cubanezi care locuiau în Rusia și care au încercat să comită atacuri similare cu incendii în Polonia, România și Cehia, a declarat Briginas.

„A existat cooperare cu oficiali din Republica Cehă, Polonia și România. Deoarece în timpul acestei anchete și în timpul cooperării, s-au obținut date conform cărora organizatorii și coordonatorii acestor acte criminale au organizat și comis acte criminale similare în alte țări ale UE”, a spus el, potrivit LRT.

„Conform datelor disponibile, în Republica Cehă, persoanele menționate anterior au coordonat și organizat acte criminale similare, încercând să incendieze autobuze operate de compania de transport din Praga, o filială a Poștei Cehe, centre comerciale și chiar un cinematograf”, a continuat oficialul.

Între timp, în România, a spus Briginas, au avut loc atacuri asupra depozitelor de hârtie și carton, instalațiilor de depozitare a deșeurilor și stațiilor de control al sondelor de petrol și gaze. În Polonia, sabotorii au vizat șantierele de construcții și alte depozite.

Pentru acțiunile lor, sabotorii au fost plătiți cu 5.000 până la 10.000 de euro. „Autorii au fost motivați în principal de bani”, a spus Urbelis.