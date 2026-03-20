Macron: Franța explorează căi de a debloca Strâmtoarea Ormuz prin acțiuni la nivelul ONU

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, pentru POLITICO, după reuniunea liderilor UE la Bruxelles, că țara sa explorează căi pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz prin acțiuni la nivelul ONU.

„Am început un proces exploratoriu și vom vedea în zilele următoare dacă acesta are șanse de reușită”, a răspuns, vineri, Macron la întrebarea POLITICO.

Acesta a precizat faptul că „i-a explicat secretarului general al ONU (…) că Franța intenționează să sondeze opinia principalilor săi parteneri, și în special a membrilor Consiliului de Securitate, cu privire la oportunitatea stabilirii unui cadru al ONU pentru ceea ce dorim să realizăm în Strâmtoarea Ormuz”.

Macron a discutat o astfel de variantă cu premierul indian Narendra Modi. Pe de altă parte, secretarul general al ONU le-a explicat liderilor europeni că, pentru țările din Sudul Global, este important ca orice inițiativă privind eliberarea Strâmtoarea Ormuz să fie coordonată prin intermediul ONU potrivit unui diplomat al UE.

Un alt diplomat a declarat pentru POLITICO faptul că o astfel de inițiativă ar putea lua forma unei rezoluții internaționale. Aceasta ar putea primi sprijin atât din partea țărilor din Golf, cât și a statelor europene, creând astfel baza unei coaliții mai largi care să asigure securitatea acestei rute maritime esențiale.

Plan între Marea Britanie și aliați pentru redeschiderea strâmtorii

Pe de altă parte, la începutul acestei săptămâni, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că țara sa lucrează cu aliații la un plan pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. „Trebuie să deschidem Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura stabilitatea pieței”, a spus Starmer.

„Am acționat deja alături de alte țări pentru a elibera rezerve de petrol de urgență la un nivel fără precedent, dar, în cele din urmă, trebuie să redeschidem Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura stabilitatea pieței”, a completat, luni, premierul britanic.