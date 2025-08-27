Macron, la Chișinău: „Cetățenii Moldovei au înțeles că aderarea la UE reprezintă o șansă istorică pentru prosperitate”

„Știm că aceste reforme necesită eforturi mari, dar cetățenii Moldovei au înțeles că aderarea la UE reprezintă o șansă istorică pentru prosperitate și securitate”, a declarat Macron, potrivit Agora.

Liderul francez a amintit că Republica Moldova a înscris anul trecut opțiunea europeană în Constituție, pe care a descris-o drept „un gest plin de semnificație, dovadă a hotărârii dumneavoastră de a vă decide singuri viitorul”.

Macron a precizat că împreună cu cancelarul Germaniei și premierul Poloniei a dorit să fie prezent la Chișinău pentru a transmite „un mesaj de respect, prietenie, solidaritate și încredere în viitor” poporului moldovenesc.

El a evidențiat sprijinul european, menționând Planul de Creștere și Reformă pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru următorii doi ani, precum și investițiile Agenției Franceze pentru Dezvoltare, care a deblocat peste 250 de milioane de euro. Macron a subliniat și inițiativele în domeniul educației și culturii, inclusiv o dublă diplomă francofonă de drept între Universitatea Sorbona și Universitatea de Stat din Moldova.

Referindu-se la situația regională, Macron a acuzat Rusia că duce un „război de agresiune”, insistând asupra diferenței fundamentale dintre Uniunea Europeană și fosta Uniune Sovietică.

„Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea fiecărui stat. Ea nu este Uniunea Sovietică, ci o comunitate a păcii, prosperității și valorilor democratice”, a punctat președintele Franței.

Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk vizitează Republica Moldova pentru a sprijini parcursul pro-UE al Maiei Sandu înainte de alegerile parlamentare, avertizând asupra ingerinței ruse.