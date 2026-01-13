Merz spune că regimul din Iran se apropie de final, pe fondul protestelor

„Când un regim nu mai poate rămâne la putere decât prin violență, este practic terminat. Cred că asistăm acum la ultimele zile și săptămâni ale acestui regim”, le-a spus Merz jurnaliștilor în India, unde se află într-o vizită de două zile, relatează Bloomberg.

Declarațiile vin la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat taxe vamale de 25% pentru bunurile din țările care „fac afaceri” cu Iranul, o măsură menită să crească presiunea asupra guvernului de la Teheran.

În Iran au loc de câteva săptămâni proteste de amploare. Ele au pornit de la o criză valutară și de la înrăutățirea situației economice, dar s-au transformat rapid în manifestații împotriva regimului. Este cea mai mare provocare la adresa Republicii Islamice din 1979.

Deși regimul liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a mai trecut prin proteste, actualele manifestații se extind. Potrivit unor estimări, sute de mii de oameni au ieșit în stradă în weekend, în toată țara.

Autoritățile au încercat să le înăbușe, iar peste 500 de persoane au fost ucise și peste 10.000 arestate, potrivit agenției pentru drepturile omului HRANA.

„Populația se ridică acum împotriva acestui regim”, a spus Merz marți. El a adăugat că miniștrii de externe din întreaga lume sunt în contact strâns pentru a se asigura că în Iran poate avea loc o tranziție către „un guvern legitim din punct de vedere democratic”.