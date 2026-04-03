Metropola unde benzina a depășit echivalentul a aproape 20 de lei pe litru

Dacă în Statele Unite prețul de 4 dolari pe galon (3,7 litri) este perceput ca o povară, în Hong Kong realitatea este cu totul diferită: aici, benzina a ajuns la aproximativ 15,6 dolari americani pe galon. Asta înseamnă 4,12 dolari pe litru, adică cel mai ridicat preț al benzinei din lume, relatează cnn.

La un calcul simplu, în România, ar costa aproape de 20 lei/litrul de benzină, ceea ce înseamnă un preț de peste două ori mai mare față de prețurile actuale.

De ce este atât de scumpă benzina în Hong Kong

Dar Hong Kong a avut constant prețuri mari la benzină (cele mai mari din lume), potrivit datelor furnizate de GlobalPetrolPrices.com, chiar și înainte de recentele tensiuni geopolitice.

Situația s-a agravat după escaladarea conflictului declanșat de Donald Trump împotriva Iranului, care a contribuit la o criză energetică globală.

Închiderea de facto a unei rute esențiale de transport prin Strâmtoarea Ormuz a dus la creșteri rapide ale prețului petrolului.

Pentru Hong Kong și alte economii asiatice, dependente de energia din Orientul Mijlociu, impactul este direct și catastrofal.

Șoferi puțini, efecte în toată economia

Deși doar 8,4% din populația de aproximativ 7,5 milioane de locuitori deține mașini, potrivit Departamentul de Transport din Hong Kong, efectele nu se limitează la șoferi.

Economiștii avertizează că prețurile se propagă în toate sectoarele economiei și că inflația aceasta este alimentată.

La toate acestea se adaugă o creștere exponențială a costurilor logistice.

Reacția autorităților

Liderul orașului, John Lee, și-a exprimat îngrijorarea și a promis monitorizarea atentă a pieței.

În pofida acestor prețuri, autoritățile susțin că aprovizionarea este stabilă, Hong Kong importând aproximativ 80% din produsele petroliere din China continentală.

Fenomenul „turismului pentru benzină”

Diferențele de preț au dus la un comportament tot mai frecvent: șoferii aleg să alimenteze în orașe din China continentală precum Shenzhen, unde benzina poate costa chiar și o treime din prețul din Hong Kong.

Acest lucru nu afectează doar consumul de combustibil, ci și economia locală: locuitorii cheltuie mai mult peste graniță, iar restaurantele și serviciile din Hong Kong pierd clienți.

Cum simt oamenii

Pentru Jason Kan, consultant independent, scumpirea de 15% față de perioada anterioară conflictului are un impact semnificativ asupra bugetului personal.

Mai dramatic este cazul lui Liu, curier pe motocicletă:

„Prețul petrolului pentru livrarea unei mese a crescut, dar plata nu.”

Pentru lucrătorii din economia de livrări, marjele devin din ce în ce mai mici.

În Hong Kong, terenurile sunt extrem de costisitoare. Se adaugă taxele ridicate pe comsbustibili, lucru care face Hong Kong un caz aparte, comentează publicația citată.

Paradoxul orașului

Prețurile uriașe ale benzinei și costurile ridicate ale parcărilor au descurajat achiziționarea de mașini nu numai în Hong Kong, ci și în alte orașe bogate, care se confruntă cu situații asemănătoare.

În contrapondere, Hong Kong beneficiază de un sistem de transport public extins și eficient — o alternativă esențială într-un oraș unde benzina a devenit, practic, un lux.