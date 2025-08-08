Oana Țoiu, anunț oficial: Ziua Limbii Române în Ucraina va fi instituită în 31 august

„Am vrut în primul rând să le înțeleg nevoile și felul în care statul român poate să îi ajute. Este evident că cea mai mare amenințare la adresa comunității de români din Ucraina este agresiunea rusă, iar încheierea războiului, printr-o pace justă, este calea prin care putem să îndepărtăm pericolul. Am văzut în ultimele zile urmele bombelor rusești care au căzut aici în Cernăuți, dar și la Kiev și în alte părți din Ucraina. Susținerea noastră pentru securitatea Ucrainei înseamnă și protecție pentru românii care trăiesc în această țară”, a scris vineri pe Facebook Oana Țoiu.

Ea spune că a discutat cu românii din Ucraina și subiecte sensibile legate de protejarea drepturilor acestora, printre care educația și slujbele religioase în limba română.

„Am fost fericită să îi anunț că am făcut progrese cu partea ucraineană pe aceste dosare, iar 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina. Atât eu, cât și colegii mei din Ministerul Afacerilor Externe, vom lucra în continuare cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor din Ucraina”, a adăugat Oana Țoiu.