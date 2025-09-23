Palestinienii se adună în Cisiordania pentru a sărbători recunoașterea statalității

Mulțimi de oameni s-au adunat în Cisiordania ocupată, fluturând steaguri și purtând afișe cu președintele Mahmoud Abbas, pentru a sărbători valul de recunoașteri ale unui stat palestinian de către mai multe țări, scrie Al Jazeera.

Sloganuri naționaliste au răsunat din difuzoare în piața centrală din Ramallah, unde peste 100 de persoane au ridicat steaguri palestiniene și europene, alături de pancarte pe care scria „opriți genocidul”.

„Această recunoaștere este un prim pas într-un proces pe care sperăm să îl continuăm”, a declarat Jibril Rajoub, secretarul general al comitetului central Fatah, pentru agenția AFP.

„Este rezultatul a mai bine de un secol de rezistență și determinare a poporului nostru”.

Maysoon Mahmud, 39 de ani, membră a Fatah, a spus:

„Am venit astăzi aici pentru a mulțumi țărilor care au recunoscut Palestina, dar și pentru a le cere să continue să ne sprijine în oprirea războiului”.

„Este timpul ca lumea să își asume responsabilitatea”, a adăugat ea.

Mai la nord, în Tulkarem, zeci de oameni s-au adunat purtând steagurile țărilor care au recunoscut acum statul palestinian.