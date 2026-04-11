Papa Leon al XIV-lea denunță „amăgirea omnipotenței” care alimentează războiul dintre SUA și Israel din Iran

Papa Leon a prezidat o slujbă de rugăciune de seară în Bazilica Sfântul Petru, în aceeași zi în care Statele Unite și Iranul au început negocierile față în față în Pakistan și în timp ce se menținea un armistițiu fragil, potrivit AP.

Primul papă născut în SUA din istorie nu a menționat Statele Unite sau pe președintele Donald Trump în rugăciunea sa, care a fost planificată înainte de anunțarea discuțiilor. Însă tonul și mesajul lui Leon păreau a fi îndreptate către Trump și oficialii americani, care s-au lăudat cu superioritatea militară a SUA și au justificat războiul în termeni religioși.

„Gata cu idolatria egoismului și a banilor!” a spus Papa Leon. „Gata cu etalarea puterii! Gata cu războiul!”

În băncile bazilicii se afla arhiepiscopul de Teheran, cardinalul belgian Dominique Joseph Mathieu. SUA au fost reprezentate în corpul diplomatic de adjunctul șefului misiunii sale, Laura Hochla, a declarat Ambasada SUA.

Papa Leon și-a intensificat criticile

În primele săptămâni ale războiului, Leon, născut în Chicago, a fost inițial reticent în a condamna public violența și și-a limitat comentariile la apeluri discrete la pace și dialog. Dar Papa și-a intensificat criticile începând cu Duminica Floriilor. Iar săptămâna aceasta, el a spus că amenințarea lui Trump de a anihila civilizația iraniană este „cu adevărat inacceptabilă” și a cerut ca dialogul să prevaleze.