Pe fondul tensiunilor sporite cu Statele Unite, Spania încearcă să consolideze legăturile cu China

Această călătorie are loc pe fondul unor relații tensionate cu Washingtonul și administrația președintelui Donald Trump, ale cărui tarife vamale și politică externă imprevizibilă provoacă îngrijorare în rândul europenilor, potrivit Le Figaro.

Alte economii mari încearcă, de asemenea, să își consolideze comerțul cu China, cum ar fi Regatul Unit, Canada și Germania, care au trimis recent lideri sau emisari la Beijing. Donald Trump este așteptat să viziteze China în luna mai.

Luna trecută, președintele SUA a amenințat că va pune capăt comerțului cu Spania după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale militare pentru atacuri americane împotriva Iranului, un partener economic cheie al Beijingului.

Pentru Madrid, unul dintre principalele obiective ale călătoriei este obținerea unui acces mai bun la piața chineză, în special pentru produsele agricole și industriale, și luarea în considerare a unor contracte comune în sectorul tehnologic, au declarat pentru AFP surse guvernamentale spaniole.

Spania vrea atragerea de investitori

Pedro Sánchez ar trebui să își folosească vizita și pentru a atrage noi investitori în a patra cea mai mare economie din zona euro și pentru a obține un acces mai bun la materiile prime chinezești foarte căutate.

Luni, el urmează să viziteze sediul gigantului tehnologic chinez Xiaomi și o expoziție la Academia Chineză de Științe. Apoi, marți, se va întâlni cu lideri chinezi de rang înalt, inclusiv președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang, înainte de a susține o conferință de presă.

Exporturile chinezești către Spania depășesc cu mult exporturile spaniole către țara asiatică: anul trecut, Spania, cu o populație de aproximativ 50 de milioane de locuitori, a înregistrat un deficit comercial de 42,3 miliarde de euro cu China, o țară cu peste 1,4 miliarde de locuitori. Guvernul subliniază că exporturile spaniole către China sunt proiectate să crească cu 6,8% în 2025, atribuind această creștere intensității legăturilor cu Beijingul.

În timpul vizitei lui Pedro Sánchez în China din aprilie 2025, Beijingul a fost de acord să extindă accesul pe piața sa pentru o gamă de produse spaniole, inclusiv carne de porc și cireșe.