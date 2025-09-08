Polonia găsește resturi ale unui „obiect zburător” lângă granița cu Belarus

Poliția locală a anunțat că polițiștii de frontieră au identificat, în cursul serii de duminică, resturi ale unei noi posibile drone, în apropiere de granița cu Belarus, relatează Reuters.

„Astăzi, înainte de ora 22:00, ofițerul de serviciu la secția de poliție din Terespol a primit un raport de la ofițerii poliției de frontieră cu privire la descoperirea resturilor unui obiect zburător neidentificat în apropierea punctului de trecere a frontierei Terespol din Polatycze”, a scris poliția locală pe Facebook.

Sâmbătă, o posibilă dronă de contrabandă a căzut în estul Poloniei, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Apărării, mai scrie sursa citată.

În luna august, o altă dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din estul Poloniei, arzând culturile și spărgând ferestrele caselor din apropiere. Un procuror care a investigat incidentul a declarat la momentul respectiv că se pare că drona a intrat în Polonia din direcția Belarusului.

În această vară, Polonia s-a mai confruntat cu astfel de situații și se află în stare de alertă maximă pentru obiectele care intră în spaţiul său aerian. În anul 2022, la câteva luni de la debutul războiului în Ucraina, o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul Poloniei, iar în urma incidentului și-au pierdut viața două persoane.