Polonia lansează un nou program de instruire militară. Câte persoane vrea să pregătească până anul viitor

Luna aceasta, Polonia va lansa un nou program de instruire militară, ca parte a unui plan de a instrui, până în anul 2026, 400.000 de persoane, scrie Reuters.

Denumit de ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, „cel mai mare program de instruire în domeniul apărării din istoria Poloniei”, acesta va fi voluntar și poate fi parcurs de către toți cetățenii: de la elevi la adulți activi, companii și persoane în vârstă.

Programul va oferi un curs de bază în domeniul securității, instruire în supraviețuire, dar și instruire medicală.

Ministrul adjunct al Apărării din Polonia a subliniat, în cadrul unei conferințe, că „numai în noiembrie și decembrie (…) vom instrui aproximativ 20.000 de persoane în cadrul unor cursuri individuale, dar numărul total…, în ceea ce privește toate formele de instruire, este de aproximativ 100.000 de persoane”.

Ministerul Apărării din Polonia mai intenționează să instruiască, în 2026, aproximativ 400.000 de persoane „individual, în grupuri, în cadrul programului „Educație cu armata”, a mai spus oficialul polonez.

Vestea nu este una neașteptată, întrucât programul a fost anunțat pentru prima dată de prim-ministrul Donald Tusk în luna martie a acestui an, pe fondul preocupărilor sporite în materie de securitate după invazia Rusiei în Ucraina.

În prezent, Polonia este membrul NATO care alocă cei mai mulți bani din PIB pentru apărare și a devenit a treia cea mai mare armată a alianței, cu 216.000 de efective. În acest sens, Polonia intenționează să-și extindă forțele cu aproape o treime în următorul deceniu.