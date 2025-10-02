Portugalia: Podgoriile sunt recoltate noaptea, pentru ca muncitorii să beneficieze de răcoare

Se recoltează în regiunea Alentejo, numită uneori „Toscana Portugaliei” pentru podgoriile sale ondulate, livezile de măslini și pădurile care furnizează plută pentru vinuri. În această podgorie situată la aproximativ 90 de minute de mers cu mașina la est de Lisabona, noaptea răcoroasă de toamnă poartă mirosul fructelor coapte. Râsetele muncitorilor se amestecă cu foșnetul frunzelor.

Recoltarea nocturnă este o practică consacrată în viticultură, menită să păstreze prospețimea strugurilor și să-i protejeze de efectele adverse ale căldurii, luminii solare și oxidării din timpul zilei, scrie Associated Press. Pe măsură ce verile din Portugalia devin mai lungi, mai calde și mai imprevizibile – în parte din cauza schimbărilor climatice – această practică a devenit mai frecventă aici.

Începutul dificil dar beneficiile au ajutat

Bárbara Monteiro, coproprietară și manageră a podgoriei Herdade Da Fonte Santa, a spus că la început a avut dificultăți în a-și convinge culegătorii să lucreze noaptea, între miezul nopții și ora 8 dimineața. Au început să facă acest lucru în 2019.

„Astăzi, putem spune că ei preferă de fapt acest program, deoarece pot lucra adesea aproape o zi în plus, se pot bucura de zi și pot evita căldura extremă pe care o resimțim adesea aici”, a spus ea.

Recoltarea strugurilor în Spania, Italia și Portugalia are loc, în general, între sfârșitul lunii august și octombrie, cu variații în funcție de regiune, tipul de struguri și condițiile meteorologice.

Unele podgorii recoltează noaptea de ani de zile. În unele părți ale Italiei, altele fac acest lucru de mai bine de un deceniu. Podgoria El Coto de Rioja din renumita regiune La Rioja din Spania optează pentru recoltarea dimineața devreme, începând cu ora 5 sau 6 dimineața, potrivit lui César Fernández, directorul tehnic și vinificatorul podgoriei.

În regiunea Alentejo din Portugalia, temperaturile diurne, în special în luna august, pot ajunge la 40 de grade Celsius . Noaptea, acestea pot scădea cu până la 20 de grade Celsius sau mai mult.

Căldura intensă poate deveni o problemă pentru viticultură

Strugurii sunt în mod natural sensibili la schimbările de temperatură. Vremea mai caldă îi poate face să atingă maturitatea zahărului înainte de a dezvolta o aromă și o coacere complete, ceea ce duce la un nivel mai ridicat de alcool, dar la vinuri mai puțin complexe. Căldura intensă accelerează, de asemenea, pierderea acidității și poate declanșa fermentarea prematură, deoarece drojdiile sălbatice și bacteriile devin mai active.

Prin recoltarea pe timp de noapte, viticultorii pot păstra arome mai intense, care îmbunătățesc calitatea vinului produs.

„Schimbările climatice au influențat foarte mult recolta și procesul nostru și ne-am adaptat de-a lungul anilor”, a spus Monteiro.

Nici culegătorii nu sunt deranjați de temperaturile mai blânde

Șeful de echipă Vitor Lucas, în vârstă de 55 de ani, spune că preferă recoltarea pe timp de noapte, chiar dacă la începutul lunii august sunt câteva nopți calde.

În jurul orei 3 dimineața, muncitorii iau o scurtă pauză pentru a se odihni și a savura o masă cunoscută sub numele de „bucha”, care constă în brânză, măsline, chorizo, pâine și chiar puțin vin. Apoi se întorc pe câmp pentru încă patru ore înainte de a se îndrepta spre casă.

Recolta de struguri se încheie aici, de obicei, în septembrie sau octombrie. La sfârșitul sezonului, temperaturile s-au răcit semnificativ când șeful Lucas și aproape 10 alți muncitori lucrează pe câmp.