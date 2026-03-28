Premierul Pakistanului și președintele Iranului au discutat o oră la telefon

Într-o postare pe X, Sharif a declarat că a exprimat solidaritatea Pakistanului cu Iranul și condamnarea atacurilor israeliene. De asemenea, a spus că i-a mulțumit lui Pezeshkian „pentru aprecierea eforturilor sincere ale Pakistanului de a promova pacea și de a facilita dialogul în regiune”, potrivit The Guardian.

Ministerul pakistanez de externe a anunțat astăzi că ministrul de externe al țării, Ishaq Dar, se va întâlni la Islamabad cu omologii săi din Arabia Saudită, Turcia și Egipt pentru a purta „discuții aprofundate pe o serie de teme, inclusiv eforturi de dezescaladare a tensiunilor din regiune”.

Miniștrii, care urmează să înceapă discuțiile de două zile duminică, se vor întâlni și cu Sharif, a anunțat ministerul de externe într-un comunicat.

Islamabad s-a poziționat ca un potențial loc de desfășurare a negocierilor dintre SUA și Iran, oficialii confirmând că Pakistanul a transmis Teheranului propunerea de armistițiu în 15 puncte a Washingtonului la începutul acestei săptămâni. Dar a postat pe X că „așteaptă cu nerăbdare să-i primească pe frații mei miniștri de externe”.

Iranul a prezentat propriul plan

Se spune că Iranul revizuiește propunerea SUA, deși un oficial a respins-o ca fiind „unilaterală și nedreaptă”. Presa iraniană a relatat că Teheranul a prezentat propriul plan în cinci puncte, cu condiții precum încetarea luptelor și asasinarea oficialilor săi, garanții că nu va fi declanșat niciun alt război împotriva sa, despăgubiri pentru conflictul actual și controlul iranian asupra strâmtorii Hormuz.