Premierul Spaniei acuză Israelul de „exterminarea unui popor lipsit de apărare” și anunță sancțiuni

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni că Israelul „extermină un popor lipsit de apărare”, prin bombardarea spitalelor și prin „uciderea copiilor nevinovați cu foamea”, acuzând guvernul lui Benjamin Netanyahu de crime împotriva umanității.

Sanchez a precizat că, deși Spania va susține mereu dreptul Israelului de a exista și de a se apăra, nu poate rămâne pasivă în fața unei „masacre”.

„Ceea ce premierul Netanyahu a prezentat în octombrie 2023 ca răspuns la atacurile teroriste a devenit o nouă etapă de ocupații ilegale și un atac injustificabil împotriva populației civile palestiniene, pe care ONU și numeroși experți îl definesc deja ca genocid”, a spus acesta.

Printre măsurile anunțate se numără interdicția formală de a vinde sau achiziționa armament cu Israelul, interzicerea utilizării porturilor și spațiului aerian spaniol pentru transporturi de combustibil sau arme destinate armatei israeliene, precum și interzicerea accesului în Spania pentru persoanele „implicate direct în genocid”.

Totodată, guvernul de la Madrid va crește ajutorul umanitar pentru Gaza.

„Știm că toate aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a opri invazia sau crimele de război, dar sperăm să sporească presiunea asupra guvernului Netanyahu și să aline suferința populației palestiniene”, a adăugat Sanchez.

Reacția Israelului a fost imediată. Ministerul de Externe a acuzat guvernul spaniol de „retorică sălbatică și plină de ură” și a decis să interzică intrarea în Israel a doi miniștri spanioli de stânga -Yolanda Díaz, vicepremier și ministru al muncii, și Sira Rego, ministru al tineretului.