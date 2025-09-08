Prima pagină » Știri externe » Spania urmează să interzică transporturile de armament către Israel

Spania urmează să interzică transporturile de armament către Israel

Guvernul Spaniei a anunțat luni că va interzice accesul în porturi și în spațiul aerian spaniol navelor și aeronavelor care transportă arme către Israel, dar și impunerea unui embargo împotriva bunurilor israeliene produse în coloniile israeliene, notează Reuters.
Radu Mocanu
08 sept. 2025, 11:41, Politic

Luni, premierul Pedro Sanchez a declarat: „Sperăm că măsurile vor pune presiune pe premierul Netanyahu și pe guvernul său pentru a atenua suferința populației palestiniene”.

De asemenea, intrarea în Spania a persoanelor vinovate de genocid va fi interzisă.

Sanchez a anunțat și o creștere a sprijinului față de Autoritatea Palestiniană și a UNRWA, dar și un embargo față de bunurile israeliene produse în colonii.

Israelul, prin vocea ministrului de Externe, Gideon Saar a criticat anunțurile executivului de la Madrid. Acesta a declarat că măsurile au scopul de a distrage atenția de la scandalurile de corupție din jurul premierului Sanchez.

Acesta a susținut că măsurile spaniole sunt „antisemite” și a interzis accesul în Israel a doi miniștri din partidul Sumar, Yolanda Díaz și Sira Rego.