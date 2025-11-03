Președintele Chinei nu va lua măsuri în privința Taiwanului în timpul mandatului său, spune Trump

Trump a declarat că problema controversată a Taiwanului nu a fost abordată în discuțiile sale de joi cu Xi în Coreea de Sud, care s-au concentrat în mare parte pe tensiunile comerciale dintre SUA și China. Însă liderul american și-a exprimat certitudinea că China nu va lua măsuri în privința Taiwanului cât timp va fi în funcție, potrivit AP.

„El a spus deschis, și oamenii lui au spus deschis la întâlniri: «Nu am face niciodată nimic cât timp președintele Trump este președinte», pentru că știu consecințele”, a spus Trump într-un fragment dintr-un interviu acordat programului „60 Minutes” de la CBS, difuzat duminică.

Oficialii americani sunt de mult timp îngrijorați de posibilitatea ca China să folosească forța militară împotriva Taiwanului, democrația insulară autoguvernată revendicată de Beijing ca parte a teritoriului său.

Legea din 1979 privind relațiile cu Taiwanul, care a guvernat relațiile SUA cu insula, nu impune SUA să intervină militar în cazul unei invadări de către China, dar impune ca politică americană asigurarea că Taiwanul are resursele necesare pentru a se apăra și pentru a preveni orice schimbare unilaterală de statut din partea Beijingului.

Întrebat dacă ar ordona forțelor americane să apere Taiwanul în cazul unui atac din partea Chinei, Trump a ezitat. Statele Unite, atât administrația republicană, cât și cea democrată, au menținut o politică de „ambiguitate strategică” față de Taiwan – încercând să nu dezvăluie dacă SUA ar veni în ajutorul insulei într-un astfel de scenariu.