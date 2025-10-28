Președintele Comisiei pentru cultură din Franța critică securitatea de la Luvru

„Sunt necesare numeroase îmbunătățiri”, a declarat senatorul centrist presei, înconjurat de o delegație, în fața muzeului.

„Organizarea securității nu este conformă cu ceea ce se poate aștepta de la un muzeu în ziua de azi și este indispensabil să se realizeze în sfârșit lucrările necesare, fie că este vorba de rețea sau de echipamentele de supraveghere video”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

Opt bijuterii ale coroanei Franței, estimate la 88 de milioane de euro, au fost furate în câteva minute din Muzeul Luvru pe 19 octombrie.

Pentru a face lumină asupra jafului, Comisia pentru cultură a Senatului a interogat-o pe președinta sa, Laurence des Cars, timp de peste două ore, pe 22 octombrie. Aceasta a recunoscut existența unor deficiențe în sistemul de supraveghere video din exteriorul muzeului: „Nu am detectat suficient de devreme sosirea hoților”. Ea a menționat, de asemenea, „probleme importante în ceea ce privește amplasarea posturilor de securitate în interiorul muzeului, care sunt învechite”.

„Din motive de confidențialitate, nu vom intra în detalii cu privire la ceea ce am văzut. Dar terminăm această vizită cu convingerea profundă că este necesar acum să realizăm cât mai repede posibil acest plan de securitate”, un plan de securizare a Luvrului estimat la 80 de milioane de euro, care este în curs de implementare, a adăugat Lafon.

Marți, comisia o va audia pe Rachida Dati, ministrul Culturii al Franței, în cadrul general al dezbaterii privind proiectul de lege privind finanțele. Dar senatorii au dat de înțeles că așteaptă de la ministru precizări cu privire la mijloacele alocate în acest cadru pentru securizarea muzeelor.