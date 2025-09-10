Președintele Poloniei a convocat Biroul de Securitate Națională după doborârea dronelor rusești intrate în spațiul aerian polonez

Mesajul a fost transmis pe platforma X.

„De când au avut loc încălcările spațiului aerian polonez, am fost în contact constant cu viceprim-ministrul, ministrul Apărării Naționale și cu cei mai înalți comandanți din Forțele Armate Poloneze. Am participat la o ședință de informare la Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze. În curând voi conduce o ședință de informare la Biroul de Securitate Națională (BBN), la care va participa prim-ministrul. Securitatea patriei noastre este prioritatea noastră principală și necesită o cooperare strânsă”, a transmis Karol Nawrocki.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate.