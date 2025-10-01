Presiuni privind mutarea producției de cipuri în SUA. Ce soluții are Taiwanul

Washingtonul este din ce în ce mai îngrijorat de dependența sa puternică de Taiwan, unde gigantul de cipuri TSMC furnizează marea majoritate a semiconductorilor avansați din lume către clienți majori precum Nvidia, designer de cipuri pentru inteligență artificială, și Apple.

Însă mulți din Taiwan, un stat autoguvernat, consideră priceperea sa în fabricarea de cipuri un „scut de siliciu” care ar putea descuraja o potențială invazie din partea Chinei și ar putea atrage sprijin internațional pentru securitatea sa.

Taiwanul „nu va fi de acord” să producă 50% din semiconductorii săi – vitali pentru tot, de la electronice și iPhone-uri până la antrenamentul inteligenței artificiale și sistemelor de armament – pe teritoriul american, a declarat miercuri vicepremierul taiwanez Cheng Li-chiun.