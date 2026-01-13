Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, efectuează o vizită crucială în China pentru consolidarea relațiilor comerciale și de securitate

Scopul vizitei este consolidarea relațiilor comerciale și de securitate, în contextul tensiunilor recente dintre Canada și Statele Unite și al conflictelor comerciale cu China, scrie Reuters.

Experții canadieni consideră că această călătorie ar putea aduce acorduri concrete sau cel puțin promisiuni de cooperare viitoare.

Carney a acceptat invitația Chinei încă din octombrie anul trecut, după întâlnirea cu președintele Xi Jinping în Coreea de Sud. Deși acea întâlnire nu a generat progrese semnificative, aceasta a sugerat posibilitatea reluării dialogului după perioadele tensionate generate de arestarea directorului financiar al Huawei în 2018.

În cadrul vizitei din 14-17 ianuarie, Carney urmează să semneze mai multe memorandumuri în curs de negociere, iar oficialii canadieni estimează că rezultatele vor depăși simbolismul vizitei.

Comerțul cu petrol și canola va fi un punct central al discuțiilor. Canada exportă majoritatea petrolului către SUA, dar planurile de creștere a importurilor americane din Venezuela ar putea deschide oportunități pentru piața chineză. În privința canolei, tarifele antidumping impuse de China în august au blocat practic exporturile canadiene, iar autoritățile canadiene nu se așteaptă la eliminarea imediată a acestora.

Vizita ridică și preocupări legate de securitate și drepturile omului. Experții avertizează asupra riscurilor colaborării în domenii sensibile, precum inteligența artificială sau mineralele critice, și își exprimă îngrijorarea privind respectarea drepturilor omului în China, inclusiv cazul jurnalistului Jimmy Lai și al unor cetățeni canadieni executați în China.

În același timp, China își arată disponibilitatea de a aprofunda încrederea reciprocă și de a prezenta Canada ca un partener comercial stabil, subliniind potențialul de diversificare a relațiilor externe ale Canadei în afara emisferei americane.