Prim-ministrul Libanului merge la Washington pe fondul solicitărilor Israelului pentru discuții directe

Prim-ministrul Libanului, Nawaf Salam, urmează să efectueze o vizită la Washington, DC, în zilele următoare, după ce Israelul a cerut deschiderea unor negocieri directe cu partea libaneză, potrivit unei surse guvernamentale citate de CNN.

Contextul diplomatic rămâne tensionat, în condițiile în care un armistițiu de scurtă durată între SUA și Iran este în vigoare, dar situația rămâne în continuare instabilă. Una dintre principalele dispute privește includerea sau excluderea atacurilor din Liban în cadrul acordului de încetare a focului.

În paralel, Israelul a continuat loviturile asupra unor obiective asociate Hezbollah pe teritoriul libanez, în pofida înțelegerii. Printre acestea s-a numărat un val mare de atacuri desfășurat miercuri, care, potrivit autorităților din Liban, a dus la moartea a cel puțin 300 de persoane.