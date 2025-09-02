Putin are un nou aliat. Liderul rus a lăudat politica „independentă” a Slovaciei

Fico a călătorit în China pentru a participa la evenimentele dedicate aniversării capitulării Japoniei în Al Doilea Război Mondial, Slovacia fiind singura țară din UE reprezentată. După întâlnirea cu Putin, el urmează să poarte discuții și cu președintele Volodimir Zelenski, în cursul săptămânii.

În cadrul reuniunii, Fico a declarat că Slovacia dorește să „normalizeze” relațiile cu Moscova, subliniind că cele două țări „ar trebui să caute oportunități de aprofundare și extindere a cooperării”.

Fico a promis, de asemenea, că va aduce în discuția cu Zelenski ceea ce a numit inadmisibilitatea atacurilor asupra infrastructurii energetice, referindu-se la recentele lovituri ucrainene asupra conductei de petrol Druzhba, care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia.

Conducta Druzhba este una dintre cele mai mari rețele de transport al petrolului din lume și rămâne esențială pentru Ungaria și Slovacia, singurele state UE care mai importă țiței rusesc prin acest sistem.

Putin a folosit discuțiile pentru a acuza Ucraina că intensifică atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, afirmând că Moscova s-a abținut mult timp de la a viza infrastructura ucraineană.

„Nu am întreprins nicio acțiune asupra infrastructurii civile, mai ales în perioada de iarnă, și pentru o lungă perioadă am tolerat atunci când trupele ucrainene loveau instalațiile noastre energetice”, a spus el. „După aceea am început să răspundem și, desigur, răspundem serios”, a adăugat Putin.

În timpul întâlnirii, Putin a mai susținut că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, însă intrarea în NATO rămâne „inacceptabilă” pentru Moscova.

De la revenirea în funcție, în 2023, Fico a oprit ajutorul militar către Ucraina provenit din stocurile armatei slovace și a pus sub semnul întrebării sancțiunile UE împotriva Rusiei, decizii criticate atât la Kiev, cât și la Bruxelles.

În trecut, Fico a promis și că va bloca aderarea Ucrainei la NATO, un proces ce necesită acordul tuturor celor 32 de membri, dar a spus că este deschis intrării Ucrainei în UE.

Președintele rus a lăudat poziția Bratislavei, numind-o o „politică externă independentă” care produce „rezultate pozitive”.