Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că țara sa nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. „În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată. În ceea ce privește NATO, este o altă chestiune. Aici vorbim despre asigurarea securității Federației Ruse, și nu doar pentru ziua de astăzi”, a spus Putin în timpul unei întâlniri cu premierul slovac Robert Fico, adăugând că aderarea Ucrainei la NATO este „inacceptabilă”, scrie Baha.

Liderul rus i-a transmis lui Fico că nu dorește să îl pună „într-o poziție dificilă” criticând Uniunea Europeană și NATO, deși anterior condamnase țările membre NATO pentru afirmațiile conform cărora Moscova ar intenționa „să atace Europa”.

Putin: Rusia nu intenționează să atace pe nimeni

De asemenea, președintele rus Vladimir Putin a insistat marți, în cadrul întâlnirii cu premierul slovac Robert Fico, că țara sa „nu intenționează să atace pe nimeni” și că „orice persoană rațională este conștientă de asta”.

Vorbind cu Fico la Beijing, Putin a respins afirmațiile conform cărora Moscova ar plănui „să atace Europa”, catalogându-le drept o „provocare”, „lipsite de temei” și „prostii totale”. El i-a numit pe cei care răspândesc astfel de scenarii „specialiști în basme și filme de groază”.

În plus, liderul rus a acuzat Occidentul că a „facilitat” ceea ce el a numit „lovitura de stat” din Ucraina, provocând astfel conflictul din această țară.

Comentând întâlnirea sa recentă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind găsirea unei soluții pentru criza din Ucraina, Putin a subliniat că omologul său de la Washington „ascultă Rusia” și a făcut apel la continuarea unui dialog constructiv cu SUA.