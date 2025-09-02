Putin respinge avertismentele Franței și Germaniei, acuzând Europa că inventează „scenarii de groază”

Președintele Vladimir Putin a acuzat liderii europeni că răspândesc „isterie” și „povești de groază” despre un posibil atac rusesc, după ce Franța și Germania au emis avertismente ferme privind intensificarea amenințărilor, scrie Daily Mail.

Vorbind în timpul unei vizite în China, președintele rus a respins afirmațiile conform cărora Moscova și-ar putea extinde agresiunea mai adânc în Europa, calificându-le drept exagerate și motivate politic.

Franța și Germania, în stare de alertă

Ministerul Sănătății din Franța a ordonat spitalelor din toată țara să se pregătească pentru un posibil conflict major în Europa până în martie 2026.

Autoritățile iau în calcul scenariul în care Franța ar acționa ca centru de sprijin, tratând un număr mare de soldați răniți din Franța și alte state europene.

În același timp, șeful apărării din Germania, Carsten Breuer, a declarat că NATO și forțele germane vor rămâne vigilente, pe măsură ce Rusia se pregătește pentru exercițiile militare Zapad 2025 în Belarus.

Deși nu se așteaptă ca Moscova să atace direct NATO, Breuer a subliniat importanța de a rămâne „în gardă”.

Afirmațiile lui Putin despre Ucraina și UE

Putin a mai susținut că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, diferențiind acest aspect de aderarea la NATO, pe care Moscova îl consideră o amenințare directă la adresa securității sale.

El a insistat că invazia din 2022 a fost un răspuns forțat la ceea ce a numit tentativele Occidentului, prin NATO, de a absorbi spațiul post-sovietic.

Posibilitatea unui consens

Liderul de la Kremlin a sugerat că garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân posibile în cazul încheierii conflictului, amintind de discuțiile cu președintele american Donald Trump la summitul din 15 august din Alaska.

Putin și-a exprimat încrederea că se poate ajunge la un consens pentru a răspunde atât preocupărilor Rusiei, cât și celor ale Ucrainei.