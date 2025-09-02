Scenariu sumbru luat în calcul de o țară europeană: Spitalele să fie pregătite pentru un conflict major până în martie 2026

Această informație se regăsește într-o scrisoare adresată autorităților regionale de sănătate, datată 18 iulie, în care ministerul francez al Sănătății ar fi cerut spitalelor să fie pregătite pentru o potențială „intervenție majoră” până în martie 2026, scrie Euronews.

În cadrul scrisorii, ministerul le-a cerut spitalelor să fie pregătite să îngrijească atât soldații francezi, cât și cei străini, în eventualitatea în care ar izbucni un conflict major.

Informația, făcută publică prima dată de către ziarul satiric francez Le Canard Enchaîné, mai menționează că spitalele ar trebui să fie pregătite să trateze mii de soldați într-o perioadă de 10 până la 180 de zile.

Într-o reacție pentru Euronews, un purtător de cuvânt al Guvernului francez a declarat că sarcina ministerului sănătății este aceea de a se pregăti pentru o gamă largă de „amenințări cu care s-ar putea confrunta sistemul de sănătate”.

Riscul unui război deschis împotriva inimii Europei

Scrisoarea ministerului francez al Sănătății, dată publicității, vine după ce în data de 14 iulie, Franța a publicat noua sa Revizuire strategică națională. Documentul menționează că „în anii următori și până în 2030, principala amenințare pentru Franța și europeni este riscul unui război deschis împotriva inimii Europei”.

Același document publicat în luna iulie menționează că Moscova a intensificat atacurile cibernetice, sabotajul și activitățile de spionaj împotriva Franței și a aliaților săi, utilizând în același timp „întregul spectru al capacităților sale convenționale” împotriva Ucrainei.