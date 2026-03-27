Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 28. SUA analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu / Ministrul israelian al Apărării avertizează că atacurile asupra Iranului se vor „intensifica”

Peste 1.900 de morți în Iran de la începutul războiului

Peste 1.900 de persoane au fost ucise și cel puțin 20.000 rănite în Iran de la începutul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel, potrivit Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Cifrele au fost prezentate de Maria Martinez, reprezentantă a organizației.

Aceasta a precizat că Semiluna Roșie Iraniană rămâne singura organizație umanitară națională care operează la nivelul întregii țări în contextul escaladării conflictului.

Ministrul israelian al Apărării avertizează că atacurile asupra Iranului se vor „intensifica”

Ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, a declarat că loviturile asupra Iranului se vor „intensifica”.

„Prim-ministrul și cu mine am avertizat regimul terorist iranian să oprească lansările de rachete asupra populației civile din Israel. În ciuda avertismentelor, atacurile continuă, iar în consecință loviturile IDF în Iran se vor intensifica și se vor extinde către noi ținte și domenii care sprijină regimul în dezvoltarea și operarea de arme împotriva civililor israelieni”, a declarat el, după o evaluare cu oficiali militari.

„Vor plăti un preț greu și în creștere pentru această crimă de război”, a adăugat Katz, potrivit biroului său.

Ucraina și Arabia Saudită au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării

Ucraina a semnat vineri un acord de cooperare în domeniul apărării cu Arabia Saudită, în contextul în care statele din Golf se uită spre Kiev pentru sprijin în apărarea împotriva atacurilor cu drone ale Iranului.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat acordul cu oficiali saudiți de rang înalt, în timpul unei vizite de două zile la Riad.

Potrivit liderului ucrainean, documentul „pune bazele unor contracte viitoare, cooperării tehnologice și investițiilor” și consolidează rolul Ucrainei ca furnizor de securitate la nivel internațional.

Gardienii Revoluției din Iran cer civililor să se îndepărteze de zonele unde sunt staționate forțe americane

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a îndemnat civilii din regiune să evacueze zonele în care sunt staționate forțe americane, afirmând că sunt „obligați” să atace forțele SUA „oriunde le vor găsi”.

„Vă recomandăm cu fermitate să părăsiți imediat zonele în care sunt staționate forțe americane, pentru a nu fi răniți”, a transmis IRGC, într-un comunicat preluat de agenția iraniană Tasnim.

Un oficial ONU condamnă atacul asupra unei școli din Iran

Șeful pentru drepturile omului al ONU a declarat că bombardarea unei școli din Iran, pe 28 februarie, a provocat o „oroare viscerală” și a cerut finalizarea anchetei și tragerea la răspundere a celor responsabili.

„Bombardarea Școlii Primare Shajareh Tayyebeh din Minab a provocat o oroare viscerală”, a spus Volker Türk în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, subliniind că „revine celor care au efectuat atacul să îl investigheze prompt, imparțial, transparent și în mod temeinic”.

El a adăugat că oficiali americani de rang înalt au declarat că lovitura este în curs de investigare și a cerut ca acest proces să fie finalizat cât mai rapid, iar concluziile să fie făcute publice.

„Trebuie să existe justiție pentru prejudiciul grav provocat”, a insistat acesta.

Atacul asupra Școlii Primare Shajareh Tayyebeh din Minab, din 28 februarie, s-a soldat cu peste 160 de morți. Iranul a condamnat atacul și l-a calificat drept crimă de război, cerând tragerea la răspundere a celor responsabili.

Armata israeliană a lovit Teheranul și Beirutul

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a desfășurat o „serie amplă de lovituri” în „inima Teheranului”, vizând infrastructură guvernamentală.

Presa de stat iraniană a relatat că în capitală s-au auzit explozii, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru a intercepta „ținte ostile”.

În paralel, presa libaneză a raportat un atac israelian asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, zonă controlată de Hezbollah.

Peste 160 de specialiști ruși, evacuați de la centrala nucleară Bushehr din Iran

Peste 160 de specialiști ruși au fost evacuați de la centrala nucleară Bushehr din Iran, potrivit agenției de stat Tass.

„Ne așteptăm ca toate cele 163 de persoane să ajungă în cursul nopții la granița dintre Iran și Armenia”, a declarat Alexei Lihaciov, directorul general al companiei de stat Rosatom.

Evacuarea are loc după ce, în această săptămână, centrala a fost vizată de atacuri. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a avertizat joi că astfel de lovituri ar putea „duce la un accident radiologic major”.

Kremlinul a condamnat atacurile, pe care le-a descris drept „extrem de periculoase”. Rusia a fost, la rândul său, acuzată în repetate rânduri că a vizat zone din apropierea unor instalații nucleare în războiul din Ucraina.

Statele Unite analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu – WSJ

Statele Unite iau în calcul trimiterea a până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, potrivit Wall Street Journal, care citează oficiali din domeniul apărării.

Pentagonul ar analiza această opțiune pentru a-i oferi lui Donald Trump mai multe variante militare în regiune, în timp ce acesta susține că au loc discuții de pace „productive” cu Iranul, afirmații contestate rapid de Teheran.

Joi, Trump a prelungit până pe 6 aprilie suspendarea amenințării privind bombardarea infrastructurii energetice iraniene. El avertizase anterior că SUA ar putea lovi aceste obiective dacă Iranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Iranul afirmă că blocarea navelor „inamice” în Strâmtoarea Ormuz este un drept legal

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, i-a transmis secretarului general al ONU, Antonio Guterres, că Iranul are dreptul legal de a opri navele asociate „inamicului și aliaților acestuia” să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters, care citează televiziunea de stat iraniană.

Declarația vine în contextul în care prețul petrolului Brent, reperul global, a trecut din nou de 100 de dolari pe baril, joi.

Prețul scăzuse sub acest nivel la începutul săptămânii, după ce Donald Trump a vorbit despre un posibil acord de pace cu Iranul. Teheranul a negat însă existența unor astfel de discuții.

Tot joi, Israelul a anunțat că l-a ucis pe comandantul forțelor navale ale Gardienilor Revoluției, Alireza Tangsiri, considerat responsabil de coordonarea unei eventuale închideri a strâmtorii.