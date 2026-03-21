Războiul din Ucraina: Kievul a lansat aproape 300 de drone asupra Rusiei în timpul nopții

Ucraina a lansat 283 de drone asupra Rusiei în noaptea de vineri spre sâmbătă. Atacul este considerat unul dintre cele mai masive lovituri din război, a indicat Ministerul rus al Apărării.
Andreea Tobias
21 mart. 2026, 09:10, Știri externe

Dronele lansate de Ucraina au fost interceptate, potrivit agenției oficiale RIA Novosti, care nu menționează pagube sau răniți. Aproximativ 90 dintre aparate au vizat regiunea de frontieră Rostov, potrivit guvernatorului acesteia, Yuri Slyusar.

Guvernatorul regiunii Saratov, din sud-vestul Rusiei, a raportat la rândul său doi răniți în urma unui atac cu drone care a avariat mai multe case, conform AFP.

Negociatorii ucraineni și americani urmează să se întâlnească sâmbătă în Statele Unite pentru noi discuții, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Procesul de negocieri pentru încetarea războiului dintre Ucraina și Rusia stagnează.

Discuțiile dintre Rusia și Ucraina au fost întrerupte de războiul din Orientul Mijlociu care a izbucnit pe 28 februarie cu atacuri aeriene americano-israeliene împotriva Iranului.

Kievul lovește în mod regulat ținte din Rusia ca răspuns la atacurile rusești zilnice. Ucraina afirmă că vizează în principal infrastructuri militare și energetice.

