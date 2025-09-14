Războiul din Ucraina, ziua 1.299. Drone ucrainene lovesc o rafinărie majoră de petrol din regiunea Leningrad / Explozie pe calea ferată în regiunea Orel, Rusia

Ucraina raportează peste 1,09 milioane de pierderi de trupe rusești de la începutul invaziei

De la începutul invaziei Rusiei, pe 24 februarie 2022, țara a pierdut aproximativ 1.094.610 de militari în Ucraina, a raportat pe 14 septembrie Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene.

Acest total include 880 de victime înregistrate în ultimele 24 de ore.

Raportul detaliază și pierderi materiale semnificative ale Rusiei, inclusiv 11.184 de tancuri, 23.267 de vehicule blindate de luptă, 61.614 vehicule și rezervoare de combustibil, 32.749 de sisteme de artilerie, 1.487 de lansatoare multiple de rachete și 1.217 sisteme de apărare aeriană.

În plus, forțele ruse au pierdut 422 de avioane, 341 de elicoptere, 59.086 de drone, 28 de nave și ambarcațiuni și un submarin.

Drone ucrainene lovesc o rafinărie majoră de petrol din regiunea Leningrad

Rafinăria de petrol Kirishi, una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate anuală de peste 17 milioane de tone, a fost lovită într-un atac cu drone ucrainene, potrivit guvernatorului regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko. Un incendiu a izbucnit la instalație în timpul atacului.

Forțele ucrainene eliberează un sat din regiunea Dnipropetrovsk

Regimentul 425 Skelya al Ucrainei a recâștigat controlul asupra satului Filia din regiunea Dnipropetrovsk, a declarat un purtător de cuvânt militar. Rusia revendicase localitatea pe 24 august, conform The Kyiv Independent.

O dronă ucraineană lovește o uzină chimică sancționată din Perm, Rusia

O dronă ucraineană a lovit, potrivit presei, uzina Metafrax Chemicals din Gubakha, regiunea Perm, aflată la aproape 1.800 de kilometri de granița ucraineană.

Instalația se află sub sancțiuni internaționale impuse atât de Marea Britanie, cât și de Ucraina.

Kellogg: SUA sunt în urma Ucrainei la tehnologia dronelor

Trimisul lui Trump, Keith Kellogg, a recunoscut că Statele Unite sunt în urma Ucrainei în ceea ce privește tehnologia dronelor.

„Cred că noi, în Statele Unite, suntem în urmă… Cred că multe națiuni sunt în urmă, iar meritul ucrainienilor este că au înțeles acest lucru și au devenit lideri mondiali în acest domeniu”, a spus el.

România și Polonia reacționează la amenințările dronelor rusești

România a ridicat avioane de luptă, iar Polonia a închis temporar un aeroport în urma alertelor de drone rusești.

Comentând atacurile, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că forțele rusești planifică deliberat rutele și timpii de zbor ai dronelor, subliniind că astfel de atacuri „nu pot fi un accident, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de nivel inferior”.

Explozie pe calea ferată în regiunea Orel, Rusia: doi ofițeri ai Gărzii Naționale au murit

Doi ofițeri ai Gărzii Naționale ruse au murit și un altul a fost grav rănit după ce un dispozitiv exploziv a detonat în timpul unei inspecții feroviare în regiunea Orel, a declarat guvernatorul Andrei Klicikov, scrie The Kyiv Independent.

Autoritățile au raportat că pe șine au fost descoperite mai multe dispozitive, dintre care unul a explodat în timpul operațiunii.

UE analizează un mecanism de swap de obligațiuni pentru a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei

Uniunea Europeană explorează un mecanism de swap de obligațiuni pentru a utiliza activele rusești înghețate în sprijinul financiar al Ucrainei, relatează Politico.

O sursă a descris propunerea drept „creativă din punct de vedere juridic”, deoarece ar permite Bruxelles-ului să acorde ajutor fără a confisca oficial capitalul rusesc, o măsură considerată riscantă din punct de vedere legal.