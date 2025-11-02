Războiul din Ucraina, ziua 1.348 | Drone observate deasupra bazei militare din Belgia pentru a doua oară în 24 de ore

Armata ucraineană ar fi atacat un debarcader al unui terminal petrolier, precum și un petrolier în regiunea Krasnodar din Rusia

Armata ucraineană ar fi atacat un debarcader al unui terminal petrolier, precum și un petrolier în regiunea Krasnodar din Rusia, în seara zilei de 1 noiembrie, au relatat canalele media rusești Telegram, scrie Kyiv Independent.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare pretind că arată un incendiu de amploare izbucnind de la debarcaderul terminalului, situat în largul Mării Negre.

Canalele rusești Telegram, citând rapoarte ale locuitorilor , au remarcat că cel puțin trei incendii au fost observate în zona terminalului petrolier, inclusiv la un petrolier.

Oficialii de la sediul operațiunilor regionale din regiunea Krasnodar au confirmat ulterior că un atac cu drone a provocat daune infrastructurii portuare. Oficialii au adăugat că suprastructura punții, o navă, clădiri și infrastructura terminalului au fost avariate în atac.

Drone observate deasupra bazei militare din Belgia pentru a doua oară în 24 de ore

O dronă a fost observată deasupra bazei aeriene Kleine Brogel din Belgia în seara zilei de 1 noiembrie, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, au relatat agențiile de presă locale.

Observarea are loc la doar o zi după ce mai multe drone au fost observate deasupra aceleiași baze aeriene pe 31 octombrie, a anunțat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, pe 1 noiembrie.

În urma celui de-al doilea incident, un elicopter al poliției a pornit în urmărire, dar nu a reușit să intercepteze drona, a relatat publicația belgiană VTM Nieuws .

Deși oficial neconfirmat, se crede pe scară largă că baza aeriană găzduiește arme nucleare americane în cadrul acordurilor de partajare nucleară ale NATO. De asemenea, baza este programată să servească drept sediu pentru avioanele de vânătoare F-35 începând cu 2027, a relatat agenția de știri Belga .

Incidentul are loc pe fondul unei creșteri a numărului de observări misterioase de drone în țările europene, stârnind temeri privind implicarea Rusiei în războiul hibrid și o îngrijorare reînnoită cu privire la securitatea alianței.

Pe 17 octombrie, forțele aliate au doborât două drone de origine necunoscută după ce au fost observate în apropierea unei baze militare din sudul Estoniei.

Franchen a declarat că ancheta incidentului este în curs de desfășurare, adăugând că imaginile dronelor au fost surprinse în zbor.