UPDATE Ucraina ar fi recucerit teritoriul din nordul regiunii Harkov

Unităţi ale serviciilor de informaţii militare ale Ucrainei (HUR) au eliberat 400 de hectare de pădure în regiunea Harkov, ucigând un număr de soldaţi ruşi, a raportat agenţia pe 16 octombrie, potrivit Kyiv Independent.

UPDATE Zelenski: Planul Victoriei prevede desfăşurarea unui pachet de descurajare strategică non-nucleară în Ucraina

Ucraina propune găzduirea pe teritoriul său a unui pachet cuprinzător de descurajare strategică non-nucleară, care va fi suficient pentru a proteja împotriva oricărei ameninţări militare din partea Rusiei, afirmă Volodimir Zelenski în timpul prezentării Planului de victorie în Parlamentul ucrainean, notează Ukrinform.

„Ucraina propune plasarea pe teritoriul său a unui pachet cuprinzător de descurajare strategică non-nucleară, care va fi suficient pentru a apăra Ucraina împotriva oricărei ameninţări militare din partea Rusiei şi care va reduce variabilitatea acţiunilor Rusiei la două perspective: fie să se alăture unui proces diplomatic onest pentru o încheiere corectă a războiului, fie să piardă în mod garantat capacitatea de a-şi continua războiul agresiv datorită punerii în aplicare a pachetului de descurajare oferit Ucrainei în conformitate cu obiectivele militare definite”, a declarat Zelenski.

UPDATE Premierul slovac crede că există o mare probabilitate ca războiul din Ucraina să se încheie rapid

UPDATE Primele drone „kamikaze” ale Franţei vor ajunge în Ucraina „în următoarele săptămâni”

Franţa a testat cu succes primele sale drone „kamikaze” şi le va livra Ucrainei „în următoarele săptămâni”, a declarat ministrul francez al apărării, Sebastien Lecornu, pe 16 octombrie, notează Kyiv Independent.

Sunt aşteptate aproximativ 100 de drone să fie trimise Ucrainei.

UPDATE Ucraina cere să primească invitaţia de aderare la NATO înainte de finalul mandatului lui Biden

UPDATE Evacuare obligatorie ordonată într-un oraş strategic din Ucraina

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov, a anunţat la 15 octombrie că autorităţile locale vor efectua evacuări obligatorii ale rezidenţilor care locuiesc în oraşul Kupiansk, precum şi în trei comunităţi adiacente, pe fondul progreselor continue ale Rusiei în regiune, scrie Kyiv Independent.

Kupiansk este un oraş strategic crucial din regiunea Harkov, care a fost ocupat temporar de trupele ruse în 2022.

UPDATE ISW: Trupele nord-coreene îl pot ajuta pe Putin să evite mobilizarea suplimentară

Kremlinul se foloseşte probabil de acordul de parteneriat strategic cuprinzător dintre Rusia şi Coreea de Nord pentru a compensa generarea de forţe ruseşti şi a asigura securitatea frontierelor, relatează Ukrainska Pravda.

Acest lucru consolidează angajamentul liderului rus Vladimir Putin de a evita mobilizarea pentru cât mai mult timp posibil, se arată într-un raport realizat de Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW).

UPDATE De ce SUA nu doboară rachetele deasupra Ucrainei aşa cum o fac în Israel

Statele Unite nu vor desfăşura sistemul de interceptare a rachetelor cu rază medie de acţiune THAAD în apropierea Ucrainei pentru a doborî rachetele şi dronele ruseşti, aşa cum fac pentru Israel, deoarece războiul ruso-ucrainean şi cel din Orientul Mijlociu sunt diferite, afirmă purtătorul de cuvânt adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh.

UPDATE Zelenski nu va prezenta integral Planul de victorie în Parlamentul ucrainean

Preşedintele Volodimir Zelenski nu va dezvălui toate detaliile planului său de victorie în Parlamentul ucrainean, anumite anexe ale documentului rămânând confidenţiale, anunţă Mykhailo Podolyak, consilier al şefului cabinetului preşedintelui.

Anexele care vor rămâne confidenţiale includ informaţii despre „componentele matematice, cum ar fi cantităţile şi tipurile specifice de arme care trebuie furnizate Ucrainei etc.”, a afirmat Podolyak.

UPDATE SUA sunt îngrijorate de posibila implicare a trupelor nord-coreene în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Statele Unite şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la rapoartele privind posibila implicare a armatei nord-coreene în invazia Rusiei în Ucraina, afirmă purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, Sean Savett, scrie Reuters.

Savett a declarat că, dacă rapoartele privind trupele nord-coreene în Ucraina se confirmă, aceasta ar însemna o „consolidare semnificativă” a relaţiilor de apărare dintre Coreea de Nord şi Rusia.

Trump evită să confirme sau să nege că ar fi vorbit cu Putin după plecarea de la Casa Albă în 2021

Fostul preşedinte american Donald Trump a refuzat să confirme sau să nege rapoartele privind convorbirile telefonice cu Vladimir Putin după plecarea de la Casa Albă în 2021.

Trump a fost întrebat de moderator despre presupusele sale conversaţii cu Putin după 2021, menţionate de editorul The Washington Post Bob Woodward în cartea sa War.

„Nu, nu, nu: „Ei bine, nu voi comenta despre asta, dar vă voi spune că: dacă am făcut-o, este un lucru inteligent. Dacă sunt prietenos cu oamenii, dacă pot avea relaţii cu oamenii, este un lucru bun, nu un lucru rău, în ceea ce priveşte o ţară.”