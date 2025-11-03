Regele Spaniei Felipe VI va face prima vizită de stat în China din ultimii 18 ani

Mao Ning, purtător de cuvânt la ministerului de Externe de la Beijing a susținut că autoritățile chineze sunt pregătite să extindă parteneriatul strategic dintre cele două state, pe fondul vizitei monarhului spaniol.

Vizita are ca obiectiv consolidarea cooperării economice și atragerea investițiilor chineze în Spania. Madridul a căutat o apropiere de China, iar premierul Pedro Sanchez a vizitat China de trei ori în ultimii ani, ultima vizită de stat fiind efectuată în luna aprilie a anului curent.

În septembrie 2024, în cadrul unei vizite, Sanchez a anunțat că Spania nu va sprijini impunerea de tarife europene asupra vehiculelor electrice chineze.

Deși Uniunea Europeană rămâne reticentă în relațiile economice cu China, în contextul relației dintre Beijing și Moscova, Spania adoptă o direcție mai deschisă, ceea ce complică eforturile blocului de a formula o poziție comună față de China.