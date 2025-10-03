Rusia lovește masiv infrastructura energetică a Ucrainei înainte de iarnă, anunță Zelenski

Rusia a declanșat vineri un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski în discursul său.

„Astăzi, Rusia a lovit infrastructura noastră de gaze cu 35 de rachete, inclusiv arme balistice. A fost un atac combinat, iar doar jumătate dintre rachete au fost doborâte”, a spus liderul ucrainean după o reuniune cu comandanții militari.

Zelenski a precizat că, pe lângă atacurile asupra instalațiilor de gaze, rachetele balistice au vizat obiective energetice din regiunile Cernihiv și Sumî, dar și din Donețk, inclusiv Kramatorsk, Sloviansk și Drujkovka.

Compania de stat Naftogaz a confirmat că instalațiile sale din Harkiv și Poltava au fost grav avariate, CEO-ul Sergii Korețki numind atacul „cel mai mare asupra companiei de la începutul războiului”.

Rețeaua de energie din Ucraina, ținta atacurilor

Și principalul furnizor privat de energie, DTEK, a anunțat suspendarea unor operațiuni în Poltava.

Atacurile vin pe fondul tacticii repetate a Moscovei de a viza rețeaua de energie ucraineană înainte de iarnă, pentru a pune presiune pe populație, potrivit Kyiv Independent.

În iarna trecută, milioane de oameni au rămas fără curent și încălzire din cauza bombardamentelor rusești asupra centralelor electrice și termice.

Zelenski a lăudat intervenția rapidă a echipelor de urgență și a cerut întărirea apărării antiaeriene, în special în nord-estul țării, pentru a proteja infrastructura critică.