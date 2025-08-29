Rwanda confirmă primirea a șapte imigranți deportați din Statele Unite ale Americii

Anunțul a fost făcut de o purtătoare de cuvânt a guvernului de la Kigali, menționând că acesta este primul transfer dintr-un acord ce ar putea aduce până la 250 de deportați în Rwanda.

Yolanda Makolo, purtătoarea de cuvânt a declarat: „Trei dintre persoane și-au exprimat dorința de a se întoarce în țările lor de origine, în timp ce patru doresc să rămână și să-și construiască o viață în Rwanda. Indiferent de nevoile lor specifice, toate aceste persoane vor primi sprijin și protecție adecvate din partea guvernului rwandez”.

Anterior, a fost anunțat că deportații vor beneficia de sprijin în materie de cazare, sănătate și integrare pe piața forței de muncă.

Rwanda este a patra țară africană care acceptă deportați din SUA, după Uganda, Eswatini și Sudanul de Sud.

În Eswatini, cinci deportați au fost închiși în regim de izolare, iar avocații lor au semnalat că aceștia au fost privați de asistență juridică.

Practica a generat critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează că aceste transferuri sunt periculoase, în special în state cu probleme privind respectarea drepturilor civile.

Donald Trump și-a câștigat al doilea mandat la Casa Albă sub promisiunea de a implementa deportări în masă. La scurt timp de la preluarea mandatului, migranți din SUA au fost deportați în state din America Centrală, inclusiv în El Salvador.