Șase țări din UE propun restricții la vânzarea și consumul de alcool

Șase state-membre al Uniunii Europene doresc să introducă măsuri restrictive cu privire la consumul de alcool, potrivit Politico. Austria, Belgia, Franța, Letonia, Slovenia și Spania și-au exprimat îngrijorarea cu privire la consumul de alcool al cetățenilor lor.

Un document intern consultat de Politico arată că aceste țări sunt preocupate de sănătatea cardiovasculară, temă asupra căreia au organizat și o masă rotundă.

De la taxare la o poziție mai fermă privind accesul la alcool și tutun

Reprezentanți ai Franței sunt de părere că accentul ar trebui pus, printre altele, pe „taxarea tutunului și alcoolului”.

Letonia a subliniat, de asemenea, taxarea supradimensionată a accizelor și restricții privind publicitatea la alcool.

Austria a insistat pe „importanța unor măsuri sistemice, bazate pe determinanți, inclusiv asupra mediilor comerciale care permit accesul facil la tutun, alcool și alimente ultraprocesate”.

Slovenia dorește „acțiuni mai ferme la nivelul UE privind politicile legate de tutun, alimentație și alcool”.

Spania a subliniat „nevoia de a avansa la nivel european în reglementarea determinanților sociali și comerciali ai sănătății, legați de alimentație, alcool și tutun”.

Belgia a sugerat „necesitatea de a dezvolta măsurile care fac deja parte din Planul European de Combatere a Cancerului, precum revizuirea Directivei privind produsele din tutun și măsurile referitoare la alcool”.

Opoziție din partea țărilor cu industrii mari producătoare de bere și vin

În prezent, singura cerință pentru producătorii de alcool este specificarea pe etichetă a concentrației de alcool în volum.

În mandatul trecut, Comisia Europeană a propus introducerea unor obligații suplimentare de etichetare a băuturilor aloolice, inclusiv informații nutriționale și avertismente pentru sănătate, în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator”, dar inițiativa nu a obținut sprijinul capitalelor, la care s-a adăugat opoziția fermă a țărilor cu industrii mari producătoare de vin și bere.

Documentul nu este datat.

El include doar pozițiile țărilor interesate de construirea unei strategii solide în gestionarea alcoolului în contextul sănătății publice, cu referire la bolile netransmisibile.

Comisia colectează în prezent dovezi și opinii din partea actorilor interesați de planul pentru sănătatea cardiovasculară, care urmează să fie prezentat până la sfârșitul anului.