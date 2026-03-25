Șeful AIEA, despre negocieri SUA-Iran: Cred că ar putea avea loc în acest weekend în Pakistan

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a spus că în curând ar putea avea loc discuții între Iran și SUA în Pakistan.

Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Corriere della Sera.

„Cred că ar putea avea loc discuții în acest weekend la Islamabad”, a declarat Grossi pentru ziarul italian.

Șeful AIEA a adăugat faptul că se preconizează ca discuțiile SUA-Iran să vizeze, printre altele, rachetele și garanțiile de securitate pentru Teheran.

„Îmi imaginez că [discuțiile] vor avea o sferă mai largă și că nu se vor referi doar la energia nucleară, motivul care a declanșat conflictul. De data aceasta, pe masa negocierilor vor fi incluse și rachetele, milițiile aliate cu Republica Islamică, precum și garanțiile de securitate pentru Iran”, a explicat Grossi.

Întrebat despre discuțiile anterioare izbucnirii războiului, care au avut loc la Geneva, Rafael Grossi a afirmat că impresia sa a fost că delegațiile „încă se aflau în discuții. Ministrul de externe al Omanului a făcut o treabă excelentă în calitate de mediator. Dar, din punct de vedere tehnic, nu ajunseserăm la un acord în acea joi seară”.

Șeful AIEA a punctat că spre deosebire de negocierile de acum o lună, discuțiile de acum vor fi diferite, în contextul în care războiul durează de mai bine de trei săptămâni.

„Există un factor nou: trei săptămâni de război care și-au lăsat amprenta. Care au provocat multe pagube, au afectat infrastructura economică, energetică și de producție a Iranului. Acest lucru va face ca discuțiile să fie puțin diferite”, a conchis Grossi.

Planul în 15 puncte al Casei Albe, transmis Teheranului prin intermediul Pakistanului

The New York Times a relatat marți că planul în 15 puncte a fost transmis către Teheran, de Casa Albă, prin intermediul Pakistanului.

Potrivit oficialilor informați despre document, propunerea abordează principalele domenii de dispută din conflict, inclusiv programul nuclear al Iranului, capacitățile de rachete balistice și controlul rutelor maritime strategice.

Pe de altă parte, Iranul a răspuns planului Casei Albe. Teheranul are cereri dure din partea Statelor Unite, inclusiv închiderea tuturor bazelor militare americane din Golful Persic și stabilirea unui nou regim de transport maritim în Strâmtoarea Ormuz., potrivit The Wall Street Journal.

Printre celelalte cerințe ale Teheranului se numără ridicarea tuturor sancțiunilor împotriva Iranului, garanții de nereluare a ostilităților și încetarea atacurilor Israelului asupra Hezbollah în Liban.

Iranul cere, de asemenea, să nu se poarte negocieri privind limitarea sau eliminarea programului de rachete al țării.