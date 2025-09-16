Prima pagină » Știri externe » Şeful ONU pentru Drepturile Omului cere Israelului să oprească imediat ofensiva terestră din Gaza

Şeful ONU pentru Drepturile Omului cere Israelului să oprească imediat ofensiva terestră din Gaza

Volker Turk, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, a cerut Israelului să înceteze atacurile asupra oraşului Gaza, denunţând „măcelul” dintr-o zonă deja lovită de foamete, după ce o comisie a ONU a concluzionat că Israelul a comis acte de genocid.
Şeful ONU pentru Drepturile Omului cere Israelului să oprească imediat ofensiva terestră din Gaza
Sursa foto: Hepta
Rareș Mustață
16 sept. 2025, 15:24, Știri externe

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a îndemnat marţi Israelul să oprească imediat ofensiva terestră asupra oraşului Gaza, afirmând că populaţia civilă trece printr-o situaţie „total şi absolut inacceptabilă”.

„Mă gândesc la ce înseamnă asta pentru femei, pentru copii subnutriţi, pentru persoanele cu dizabilităţi, dacă sunt atacaţi din nou în acest fel”, a declarat Turk presei la Geneva, citat de Reuters.

„Palestinienii şi israelienii strigă pentru pace. Toată lumea vrea un sfârşit al acestui conflict, iar ceea ce vedem este o escaladare care nu poate fi acceptată”, a adăugat el, cerând Israelului „să oprească distrugerea fără sens a Gazei”.

Declaraţiile sale vin după ce o Comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a concluzionat că Israelul a comis acte de genocid în Gaza şi că oficiali israelieni, inclusiv prim-ministrul ţării, au incitat la astfel de fapte.