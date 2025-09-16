Şeful ONU pentru Drepturile Omului cere Israelului să oprească imediat ofensiva terestră din Gaza

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a îndemnat marţi Israelul să oprească imediat ofensiva terestră asupra oraşului Gaza, afirmând că populaţia civilă trece printr-o situaţie „total şi absolut inacceptabilă”.

„Mă gândesc la ce înseamnă asta pentru femei, pentru copii subnutriţi, pentru persoanele cu dizabilităţi, dacă sunt atacaţi din nou în acest fel”, a declarat Turk presei la Geneva, citat de Reuters.

„Palestinienii şi israelienii strigă pentru pace. Toată lumea vrea un sfârşit al acestui conflict, iar ceea ce vedem este o escaladare care nu poate fi acceptată”, a adăugat el, cerând Israelului „să oprească distrugerea fără sens a Gazei”.

Declaraţiile sale vin după ce o Comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a concluzionat că Israelul a comis acte de genocid în Gaza şi că oficiali israelieni, inclusiv prim-ministrul ţării, au incitat la astfel de fapte.