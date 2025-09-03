Siria, bănuită că ar fi derulat un program nuclear extins nedeclarat. ONU a găsit urme de uraniu la un fost sit nuclear sirian

Se crede că Siria, sub fostul președinte Bashar Assad, a derulat un program nuclear extins nedeclarat, care includea un reactor nuclear construit de Coreea de Nord în provincia Deir el-Zour din estul țării.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Mariano Grossi, a declarat anterior pentru Associated Press că unele dintre activitățile Siriei „erau, în opinia agenției, probabil legate de arme nucleare”.

Anul trecut, inspectorii AIEA au vizitat și au prelevat probe de mediu din „trei locații care ar fi avut o legătură funcțională” cu situl Deir el-Zour, iar „analizele au relevat un număr semnificativ de particule de uraniu natural antropogen în probele prelevate dintr-una dintre cele trei locații”, a declarat purtătorul de cuvânt al AIEA, Fredrik Dahl, într-un comunicat.

„Unele dintre aceste particule de uraniu sunt compatibile cu conversia concentratului de minereu de uraniu în oxid de uraniu”, a spus el. Acest lucru ar fi tipic pentru un reactor nuclear.

Grossi a raportat aceste constatări consiliului de administrație al agenției luni, într-un raport privind evoluțiile din Siria.