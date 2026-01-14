Sondaj Reuters: Câți americani susțin planul lui Trump de a prelua Groenlanda

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, doar 17% dintre americani susțin eforturile președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Pe de altă parte, mulți democrați și republicani se opun utilizării forței militare pentru anexarea teritoriului autonom danez.

Sondajul, realizat în perioada 12-13 ianuarie 2026, a arătat îngrijorări generalizate cu privire la amenințările lui Trump la adresa Danemarcei, aliat NATO, în legătură cu Groenlanda.

Aproximativ 47% dintre respondenții sondajului au dezaprobat eforturile SUA de a achiziționa Groenlanda, în timp ce 35% au declarat că nu sunt siguri, potrivit Reuters.

Totodată, doar 4% dintre americani sunt de părere că ar fi o „idee bună” ca SUA să folosească forța militară pentru a prelua Groenlanda. Aproximativ 71% au considerat că nu ar fi o idee bună. Pe de altă parte, aproximativ unul din trei republicani a declarat că nu este sigur dacă este o idee bună sau proastă.

Rezultatele sondajului Reuters/Ipsos mai arată că aproximativ 66% dintre respondenți, inclusiv 91% dintre democrați și 40% dintre republicani, au declarat că sunt îngrijorați că eforturile SUA de a achiziționa Groenlanda vor afecta alianța NATO, dar și relațiile SUA cu aliații europeni.

Întâlnire cu miză mare la Casa Albă

Datele sondajului vin în contextul în care miercuri, vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, urmează să se întâlnească, la Casa Albă, cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei.

După capturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro la începutul acestui an, Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei, spunând că aceasta este vitală pentru securitatea SUA. Trump a subliniat că Washingtonul trebuie să o dețină pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe în viitor acest teritoriu situat strategic, bogat în resurse minerale.

Premierul Groenlandei: Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, alegem Danemarca

Marți, premierul Groenlandei a exclus categoric posibilitatea de a se alătura Statelor Unite și a spus că teritoriul arctic preferă să rămână într-o uniune cu Danemarca, sugerând că planurile de independență sunt puse deocamdată pe plan secund.

„Ne confruntăm acum cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem aici și acum între Statele Unite și Danemarca, atunci alegem Danemarca”, a declarat premierul Jens-Frederik Nielsen, marți, la o conferință de presă comună cu premierul danez Mette Frederiksen, la Copenhaga.

„Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi, care face parte din Regatul Danemarcei”, a adăugat el.