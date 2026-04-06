Spionajul din Seul: Fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim este de drept moștenitoarea sa

Agenția de spionaj din Coreea de Sud afirmă că este corect să o considere pe fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un drept moștenitoarea sa, cea mai puternică evaluare de până acum privind statutul politic în ascensiune al fetei, despre care consideră că ar putea extinde domnia familiei sale până la a patra generație, scrie AP.

„Cel mai iubit copil” al lui Kim

Fata, numită de presa de stat „cel mai iubit” sau „respectat” copil al lui Kim, și-a însoțit tatăl la numeroase evenimente de profil înalt de la sfârșitul anului 2022, stârnind speculații externe că este prezentată drept viitorul lider al Nordului.

Într-o conferință de presă cu ușile închise de luni la Adunarea Națională, directorul Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud, Lee Jong-seok, a declarat că fata ar putea fi considerată succesoarea lui Kim, ca răspuns la întrebările parlamentarilor despre statutul său politic, potrivit lui Lee Seong Kweun, unul dintre parlamentarii care au participat la întâlnire.

Sora lui Kim, supărată pe fiică?

Întrebat despre posibilele proteste ale surorii lui Kim, Kim Yo Jong, considerată mult timp a doua figură importantă a Coreei de Nord, directorul NIS a răspuns că aceasta nu are puteri substanțiale, a declarat parlamentarul Lee într-o conferință de presă. El a citat NIS ca invocând „informații fiabile” nespecificate.

A fost o evaluare mai fermă din partea NIS cu privire la statutul fetei. La începutul anului 2024, a descris-o pe fată drept probabila moștenitoare a tatălui ei, prima sa evaluare oficială privind posibila ei înfățișare ca următorul lider al Coreei de Nord. În februarie anul acesta, agenția a declarat că este încrezătoare că este aproape de a fi desemnată viitorul lider al țării.

O fată de 13 ani într-o societate extrem de masculină

Unii observatori nu sunt de acord cu evaluarea NIS, spunând că societatea nord-coreeană extrem de masculină nu va accepta probabil o femeie lider. De asemenea, au spus că Kim, în vârstă de 42 de ani, este prea tânăr pentru a-și numi succesorul, o evoluție care i-ar putea slăbi puterea.

Se pare că fata se numește Kim Ju Ae și are aproximativ 13 ani, dar presa de stat din Coreea de Nord nu a publicat astfel de detalii personale. Numele ei se bazează pe o relatare a fostei vedete NBA Dennis Rodman, care și-a amintit că a ținut-o în brațe pe fiica bebelușă a lui Kim Jong Un în timpul unei călătorii la Phenian în 2013.

Înființată în 1948, Coreea de Nord a fost condusă succesiv de membri de sex masculin ai familiei Kim. Kim Jong Un a moștenit puterea la moartea tatălui său, Kim Jong Il, la sfârșitul anului 2011. Kim Jong Il a preluat puterea după moartea tatălui său și fondatorului statului, Kim Il Sung, în 1994.

Primele apariții ale lui Kim Ju Ae

Printre aparițiile publice recente ale fetei s-au numărat conducerea unui tanc în timpul unui antrenament militar supravegheat de tatăl ei și tragerea cu armele de foc în timpul unei vizite la o fabrică de muniție ușoară.

În timpul briefingului de luni, NIS a declarat că autoritățile nord-coreene par să fi organizat astfel de evenimente pentru a-i consolida acreditările militare și „a reduce scepticismul cu privire la o femeie succesoare”, a declarat parlamentarul Lee.

Park Sunwon, un alt parlamentar care a participat la briefing, a făcut comentarii similare cu privire la evaluarea NIS privind aparițiile militare recente ale fetei.