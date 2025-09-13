Statele Unite califică drept „inacceptabilă” incursiunea dronelor rusești în Polonia

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei este „inacceptabilă și periculoasă”, notează Reuters.

Afirmațiile oficialului american vin după ce Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, marcând primul caz în care un stat NATO a deschis focul împotriva unor aparate de zbor rusești de la începutul războiului din Ucraina.

„Considerăm că este o evoluție inacceptabilă, nefericită și periculoasă. Fără îndoială: dronele au fost lansate intenționat. Întrebarea este dacă dronele au fost vizate în mod specific în Polonia.

Polonia a respins ipoteza că incursiunea ar fi fost accidentală

Există și o serie de alte posibilități, dar cred că am dori să avem toate datele și să ne consultăm cu aliații noștri înainte de a lua decizii”, a declarat Marco Rubio.

Polonia a respins ipoteza că incursiunea ar fi fost accidentală, iar ministrul de Externe de la Varșovia a susținut că și-ar fi dorit ca Statele Unite să demonstreze solidaritate.

La ONU, Statele Unite au calificat încălcările spațiului aerian al Poloniei drept „alarmante” și au reafirmat angajamentul de a „apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”.